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Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников

Британская модель афроямайского и китайского происхождения впечатлила откровенными фото обнаженной в публичных местах.

6 июля 2020, 11:05
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram

Британская супермодель, актриса и певица афроямайского и китайско-ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл, которая недавно отмечала 50-летие показала откровенные фото, сделанные в публичных местах.

Наоми Кэмпбелл снялась голая в метро для Valentino. Свои фото она показала в Instagram.

"Неопубликованные фото", - написала она, выложив свои архивные фото.

На снимках Наоми Кэмбелл позирует на станции метро в ожидании поезда, присев на сидения у стены, прикрыв грудь сумочкой и плотно сдвинув ноги.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram

На втором фото Наоми стоит спиной к подъезжающему поезду, приоткрыв обнаженную грудь, и держа сумочку так, чтобы прикрывать самые сочные места.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram

На третьем фото Кэмпбелл сидит в пустом вагоне с сумочкой, прикрыв сосок на груди пальцами, а сумочкой прикрывая ягодицы.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram

Поклонники Наоми пришли в дикий восторг - фото не настолько давние и архивные, и модель выглядит потрясающе - за день снимки набрали почти миллион лайков.

Ранее Maruv раздвинула ноги в развратной позе и взбудоражила поклонников.

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