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Холостяк 10 сезон - кого выбрал Макс в финале

22 мая 2020, 21:51

Максим сделал свой выбор на шоу Холостяк 2020. В финале ему нужно было сделать выбор между Дашей и Даной - прямые противоположности друг друга.

Холостяк 10 сезон - кого выбрал Максим
Холостяк 10 сезон - кого выбрал Максим / СТБ

Шоу Холостяк 10 сезон проходил с 6 марта по 22 мая 2020 мая. Американский украинец Макс искал себе девушку на шоу канала СТБ. В финал прошли Дана и Даша - чувственная и эмоциональная девушки, каждая противоположность другой.

Максим познакомился с их родителями, и познакомил со своими родителями и друзьями. В финальном 12 выпуске 10 сезона Холостяк, Макс Должен сделать выбор, и остаться с одной из девушек, навсегда расставаясь с другой.

Все выпуски шоу Холостяк 2020 выходилис 19-00 на СТБ. Телеведущим был Григорий Решетник, который иногда помогал Холостяку.

Даша

Холостяк 2020 участницы - Даша
Холостяк 2020 участницы - Даша / СТБ

Возраст: 23

Знак зодиака: Весы

Место жительства: г. Кривой Рог, Украина

Профессия: гимнастка, работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу

Участница Холостяк 10 Даша: профессиональная гимнастка и актриса

С юных лет девушка проявляла большую тягу к творчеству. Родители Даши – частный предприниматель Владимир и домохозяйка Елена – никогда не заставляли дочь менять жизненные ориентиры и всячески подогревали желание Даши заниматься творчеством. Одна из первых профессий, которая пришлась по душе девушке, – гимнастика. С детских лет она настойчиво тренировалась в зале и достигла больших результатов в любимом деле. Кстати, несбыточная мечта участницы Холостяк 10 сезон Даши – стать олимпийской чемпионкой по гимнастике.

Сразу после школы девушка решила попробовать свои силы в несколько ином занятии – актерстве. Для этого она, не колеблясь, поступила в Харьковский Национальный университет искусств им. Котляревского на специальность "Актерское мастерство драматического театра и кино". Однако с театром и кино у Даши немного не сложилось, поэтому она сейчас вернулась к своему детскому хобби и работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

Идеал мужчины – принц из детской сказки

В будущем избраннике для участницы Холостяк 10 Даши главное, чтобы он был умным, добрым и достаточно щедрым. Также девушка обращает внимание на внешность – красивый, высокий, харизматичный брюнет. Однако подпадает ли холостяк 2020 Макс Михайлюк под жесткие параметры Даши? И главное: западает ли мужчине в душу гимнастка-красавица? Вы узнаете совсем скоро – смотрите онлайн Холостяк 10 сезон на Телепортале.

Интересные факты из биографии участницы Холостяк 10 Даши

в свободное от работы время девушка предпочитает активный отдых и путешествия;

ближайшие планы Даши – открыть собственную гимнастическую студию.

Холостяк 10 сезон онлайн СТБ новости шоу бизнеса Макс Михайлюк
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