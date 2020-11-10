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Хюррем Султан Мерьем Узерли выходит замуж

10 ноября 2020, 10:12

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли беременная выходит замуж за возлюбленного.

Мерьем Узерли
Мерьем Узерли / Instagram

Беременная Мерьем Узерли призналась, что готовится к свадьбе о своим возлюбленным, который сделал ей предложение еще до локдауна.

Мерьем Узерли переехалал в Германию и готовится к свадьбе, рассказала она в интервью Hurriyet

По словам актрисы, ее любимый человек и отец их будущего ребенка – американский бизнесмен. Он сделал ей предложение ранее, и она согласилась. Пока что пышное торжество нельзя сделать из-за карантина, но оно будет чуть позже.

Сейчас влюбленные живут в Германии, куда переехал ради Мерьем ее будущий муж. Он настолькоь прекрасен, что у него даже сложились хорошие отношения с дочерью Узерли – Ларой.

Как известно, впервые актриса стала мамой в феврале 2014 года. Она родила дочь от турецкого бизнесмена Джана Атеша, который расстался с Мерьем, когда она еще была на четвертом месяце беременности.

Напомним, что актерская биография Мерьем Узерли началась в возрасте 5 лет, когда девочка впервые вышла на сцену детского театра. Звездным часом актрисы многие называют выход на экраны сериала "Великолепный век". В немецко-турецкую артистку влюбилась вся страна. В Турции Мерьем сразу же назвали эталоном женской красоты и поставили в один ряд со звездами национального кинематографа.

Мерьем Узерли новости шоу бизнеса
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