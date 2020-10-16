Идеальная пара на Кохання на виживання распалась из-за 150 долларов

Кохання на виживання 2020 / Новый канал

В новом выпуске шоу Кохання на виживання Антон и Армине пытались заработать 150$ в ресторане на пляже в Перу, но эта затея положила конец их отношеням.

Эта пара участников реалити Кохання на виживання, которое показывает Новый канал, казалась идеальной. Если бы не одно "но". Антону страшно не нравилось, что после работы в ресторане его супруга Армине уделяет ему мало внимания.

"Я против того, чтобы она работала, – говорит парень. – Нужно больше времени посвящать мужу. Мне приходится все самому делать по дому. Я превращаюсь не просто в повара, а в женщину, которая ждет своего мужика с работы".

В Перу Антон смог побыть в шкуре супруги, но это задание стало для них последним.

"Паре приготовили особое испытание. Они должны были за день заработать в ресторане 150 долларов, – рассказывает ведущий Олег Кензов. – Для этого участники готовили перуанские блюда и предлагали их гостям. До обеда готовила Армине, а продавал блюда Антон. После обеда пара поменялась ролями".

Но вся работа досталась девушке - и в первой и во второй половине дня. Парень жаловался, что перуанцы просто его не понимают. Ариме нашла в муже эгоизм по этому поводу.

"Он думает только о себе, – злится Армине. – Разве мне легко было предлагать людям еду? Нужно уметь находить выход из любой ситуации. В конце концов он психанул и все бросил"

Более того, устроил супруге скандал.

Кохання на виживання 2020 / Новый канал

"Разве можно было позволить себе ругаться на глазах у клиентов? – удивляется ведущий. – У Антона все были виноваты: испанский язык, официанты, Армине, кто угодно, только не он".

Испытание пара провалила, а путешествие в Перу для них закончилось разрывом отношений.

Как остальные пары переживают нелегкие испытания - можно увидеть каждый вторник в 19-00 на Новом канале.