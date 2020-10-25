Идеальный завтрак из яиц - рецепт основателя группы СКАЙ Олега Собчука

Знаменитый украинский рок-певец и семьянин Олег Собчук раскрыл секретный рецепт завтрака, которые он любит готовить для своих родных.
Вкусный завтрак - залог удачного дня и хорошего настроения! Однако, многие отказываются от приема пищи в ранце мотивируя это различными причинами. Основатель и фронтмен группы С.К.А.Й. Олег Собчук считает, что завтрак должен стать неотъемлемой частью рациона каждого человека, который заботится о своем здоровье. Во время шоу "Хто зверху?", которое показывает новый канал, певец поделился рецептом вкусного завтрака на скорую руку., который обожают его близкие.
"Люблю каждое утро готовить завтраки своей семье, - рассказывает Олег. - Обычно - это яйца с различными вкусностями. Например, сегодня предлагаю вашему вниманию яйца пашот с авокадо и тунцом".
Сытный завтрак из яиц с тунцом - ингредиенты:
- 2 шт. - яиц
- 1 шт. - авокадо
- 250 г - маринованного тунцаЧитайте такжеИдеальный завтрак: 5 экзотических рецептов овсянки
Завтрак из яиц с тунцом - приготовление:
1. Яйца-пашот.
Сварите два яйца пашот - поставьте на огонь кастрюлю с водой, как только на дне появятся пузырьки, закрутите воронку и вылейте яйцо в воду.
Варите 2-3 минуты каждое яйцо, потом вытащите на тарелку.
2. Авокадо. Очистите авокадо, вытащите косточку и порежьте его полосками.
3. На тарелку выложите готовые яйца. Сверху разложите полоски авокадо.
Сбоку выложите кусками маринованный тунец.
4. Все готово - приятного аппетита к традиционному утреннему кофе.
Напомним, что у Олега Собчука с Марией двое детей - Татьяна и Арсен. Певец много занимается творчеством и гастролями. В 2019 году он создал благотворительный фонд "Подаруй світло" для помощи украинцам. В 2020 году из благотворительного тура в Украине 10% планировалось перевести в фонд - для помощи детям-сиротам и с ограниченными возможностями.