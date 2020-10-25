Идеальный завтрак из яиц - рецепт основателя группы СКАЙ Олега Собчука

Завртак из яиц, авокадо и тунца - рецепт / Pixabay

Вкусный завтрак - залог удачного дня и хорошего настроения! Однако, многие отказываются от приема пищи в ранце мотивируя это различными причинами. Основатель и фронтмен группы С.К.А.Й. Олег Собчук считает, что завтрак должен стать неотъемлемой частью рациона каждого человека, который заботится о своем здоровье. Во время шоу "Хто зверху?", которое показывает новый канал, певец поделился рецептом вкусного завтрака на скорую руку., который обожают его близкие.

"Люблю каждое утро готовить завтраки своей семье, - рассказывает Олег. - Обычно - это яйца с различными вкусностями. Например, сегодня предлагаю вашему вниманию яйца пашот с авокадо и тунцом".

Олег Собчук / Новий канал

Сытный завтрак из яиц с тунцом - ингредиенты:

2 шт. - яиц

1 шт. - авокадо

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Завтрак из яиц с тунцом - приготовление:

1. Яйца-пашот.

Сварите два яйца пашот - поставьте на огонь кастрюлю с водой, как только на дне появятся пузырьки, закрутите воронку и вылейте яйцо в воду.

Яйца пашот / Pixabay

Варите 2-3 минуты каждое яйцо, потом вытащите на тарелку.

2. Авокадо. Очистите авокадо, вытащите косточку и порежьте его полосками.

Тунец / Pixabay

3. На тарелку выложите готовые яйца. Сверху разложите полоски авокадо.

Сбоку выложите кусками маринованный тунец.

4. Все готово - приятного аппетита к традиционному утреннему кофе.

Напомним, что у Олега Собчука с Марией двое детей - Татьяна и Арсен. Певец много занимается творчеством и гастролями. В 2019 году он создал благотворительный фонд "Подаруй світло" для помощи украинцам. В 2020 году из благотворительного тура в Украине 10% планировалось перевести в фонд - для помощи детям-сиротам и с ограниченными возможностями.