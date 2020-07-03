УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Известный комик признался, что страдал депрессией

Участник Improv Live Show сделал неожиданное признание.

3 июля 2020, 12:57
Костя Трембовецкий
Костя Трембовецкий страдал депрессией / Прес-служба

Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий рассказал о том, что в его жизни был этап с жесткой депрессией.

Комик Костя Трембовецкий, который играет в Improv Live Show с Евгением Кошевым, сделал признание в интервью на ютуб-канале Самиздат "Хороший плохо депрессивный подкаст".

Сложно представить веселого, юморного человека, который дарит смех со сцены, в депрессии. Тем не менее, Костя Трембовецкий ощутил все прелести угнетенного состояния на себе. Причем в последний раз это случилось совсем недавно – на карантине.

"Депрессия – это состояние угнетения, апатия, отсутствие жизненных сил. И у меня такое было пару раз точно, – вспомнил Костя во время съемок "Хорошего Плохого Злого Подкаста".

Он поделился своими переживаниями с ведущим и слушателями.Читайте такжеНа какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club

"Это когда из-за своих внутренних процессов ты не можешь выражать эмоции, перестаешь улыбаться. У меня на карантине так было. Я еле находил в себе силы включить телевизор. Просыпался с утра и два часа просто лежал, а только потом включал его. Однажды читал, что депрессия – это пик мозговой активности человека: в голове так много всего происходит в этот момент, что, грубо говоря, ничего не происходит снаружи. Ты просто "ходячий труп", - рассказал он.

Хорошо, что на сцене, в каком бы эмоциональном состоянии комики ни находились, они всегда веселятся. Смехотерапия – лучшее лекарство если не от депрессии, то, по крайней мере, для повышения иммунитета. А в эпидемию коронавируса это просто необходимо.

Хороший плохой депрессивный подкаст с Костей Трембовецким смотреть онлайн:

Как шутит Костя Трембовецкий на сцене, можете увидеть в выпусках Improv Live Show на Новом канале и посмотреть вживую на сцене Caribbean Club

новости шоу бизнеса юмор
Сейчас вы просматриваете новость «Известный комик признался, что страдал депрессией». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:09
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных к 3 июля
12:58
"В Киеве рухнет температура": синоптик назвал дату Видео
12:57
Известный комик признался, что страдал депрессией Видео
12:56
В Киеве из-за мощного пожара перекрыли движение троллейбусов Видео
12:30
Сериал Fallout - создатели Мира Дикого Запада экранизируют игру Видео
12:29
"Кугут обычный": руфер Мустанг ответил на маты Кличко Видео
12:28
Война на Донбассе: в США оценили шансы на появление "будапештского формата"
12:12
Коронавирус в Киеве: число больных подскочило Видео
11:59
Новая атака коронавируса: в 11 регионах Украины усилен карантин Видео
11:40
"Богиня": Даша Улянова соблазнительно выгнулась на пикантном фото
11:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: важное событие и сердечный приступ Видео
11:31
В Слуге народа назвали кандидата на пост главы НБУ Видео
11:23
В Вашингтоне рассказали, как Украина может получить статус главного союзника США вне НАТО
11:17
В США пообещали принять "решительные меры" против РФ после расследования NYT
10:53
Валериана: свойства, преимущества и побочные эффекты
10:51
"Я - инопланетянин": Клитина в откровенном наряде записала еще одно видео Видео
10:45
Сериал Великая продлили на 2 сезон
10:39
Экс-посол озвучил примерные сроки встречи Зеленского и Трампа
10:38
Если бы я был Путиным, вот что бы я сделал с Украиной мнение
10:18
Елена-Кристина Лебедь лишилась ноутбука из-за мошенников по объявлениям
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять