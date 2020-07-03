Известный комик признался, что страдал депрессией

Костя Трембовецкий страдал депрессией / Прес-служба

Участник Improv Live Show Костя Трембовецкий рассказал о том, что в его жизни был этап с жесткой депрессией.

Комик Костя Трембовецкий, который играет в Improv Live Show с Евгением Кошевым, сделал признание в интервью на ютуб-канале Самиздат "Хороший плохо депрессивный подкаст".

Сложно представить веселого, юморного человека, который дарит смех со сцены, в депрессии. Тем не менее, Костя Трембовецкий ощутил все прелести угнетенного состояния на себе. Причем в последний раз это случилось совсем недавно – на карантине.

"Депрессия – это состояние угнетения, апатия, отсутствие жизненных сил. И у меня такое было пару раз точно, – вспомнил Костя во время съемок "Хорошего Плохого Злого Подкаста".

Он поделился своими переживаниями с ведущим и слушателями.Читайте такжеНа какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club

"Это когда из-за своих внутренних процессов ты не можешь выражать эмоции, перестаешь улыбаться. У меня на карантине так было. Я еле находил в себе силы включить телевизор. Просыпался с утра и два часа просто лежал, а только потом включал его. Однажды читал, что депрессия – это пик мозговой активности человека: в голове так много всего происходит в этот момент, что, грубо говоря, ничего не происходит снаружи. Ты просто "ходячий труп", - рассказал он.

Хорошо, что на сцене, в каком бы эмоциональном состоянии комики ни находились, они всегда веселятся. Смехотерапия – лучшее лекарство если не от депрессии, то, по крайней мере, для повышения иммунитета. А в эпидемию коронавируса это просто необходимо.

Хороший плохой депрессивный подкаст с Костей Трембовецким смотреть онлайн:

Как шутит Костя Трембовецкий на сцене, можете увидеть в выпусках Improv Live Show на Новом канале и посмотреть вживую на сцене Caribbean Club