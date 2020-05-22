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У Ирины Билык умерла мать

22 мая 2020, 19:08

Украинская певица Ирины Билык сообщила о горе в семье - 22 мая умерла ее мать

Ирина Билык
Ирина Билык / Instagram

Ирина Билык потеряла мать - Анну Яковлевну, которая умерла в пятницу 22 мая.

Певца сообщила о своем горе в Instagram.

"Мистика меня преследует всю жизнь!Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая Мамочка", - пишет она в Instagram.

Все сразу стали искать слова поддержки для Ирины Билык, и написали много трогательных слов. 

Ирине Билык написали много трогательных слов поддержки.

"Ира, дорогая... какая печальная новость.... держись! Сил тебе. Теперь твоя Мама - твой Ангел-Хранитель", "Ірочка дорога... моя, тримайся!!!", "Ирочка , держись. Светлая память", "Ирочка, мы с тобой! Наши соболезнования. Мы все безумно любили Анну Яковлевну. Безумно больно осознавать это", "Ира... невосполнимая утрата. Мои глубочайшие соболезнования", "Искренне соболезнуем!", "Мои глубочайшие соболезнования...", "Соболезную", - пишут ей друзья и коллеги-звезды.

Причину смерти мамы Ирина Билык не называет, больше подробностей пока что нет.

Но этим не ограничились трогательные слова поддержки. Многие звезды написали посты поддержи Ирине Билык в соцсетях.

Украинский продюсер Сергей Перман опубликовал в Facebook соболезнование певице."Мои соболезнования. Прекрасная женщина, замечательный человек. Душа! Анна Яковлевна", – написал он."Анна Яковлевна! Такая светлая и теплая душа, мама для всех... Очень жаль", – написала продюсер Наташа Яковлева."Боже, как жаль. Такая хорошая женщина", – выразила соболезнование певице ее коллега Екатерина Бужинская.

О матери Ирины Билык известно мало - Билык Анна Яковлевна работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале Интер.

В день матери, 10 мая, Анна Яковлевна Билык отмечала не только День матери, но и день рождения. Певица написала в этот день: "В этот прекрасный праздник у моей мамы еще и день рождения! Любите и цените своих матерей! С Днем матери поздравляю всех прекрасных мамочек!".

Напомним, что пару дней назад стало известно о смерти американского актера Грегори Бойса вместе с девушкой в их собственном доме. Полиция не раскрывает причины смерти.

Ирина Билык новости шоу бизнеса
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