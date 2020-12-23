Ирина Федишин в чулочках и длинном свитере произвела фурор

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Певица Ирина Федишин рассказала о своем новогоднем настроении еще с самого начала декабря, и в течении трех недель делится лучами радости и счастья. Незадолго до самого праздника, девушка поделилась милыми новогодними фото с елочкой, для которой Федишин примерила только чулочки и длинный свитер.

На фото в Instagram Ирина Федишин позирует в теплом и "пушистом" розовом свитере с высоким горлом, длина которого позволяет прикрыть даже ягодицы, и в полосатых теплых чулочках чуть выше колена.

Таким образом Ирина впечатлила своих поклонником нежными снимками, на которых демонстрирует ножки и бедра, а также передает свое настроение. Певица интересуется, какая же зима для ее подписчиков?

"Для каждого из нас зима по-своему хорошая или не очень. Кто-то любит побыть в одиночестве, кто любит принимать друзей или родственников. Но есть в ней что-то прекрасное и невероятное. Для меня зима - время настроение, и часто это очень хорошие воспоминания с детства", - призналась она.

Ирина Федишин / Instagram

Ирина Федишин / Instagram

"Дуже симпатична", "Это фото - бомба", "Классные ножки", "Какая вы хорошенькая", "Красоточка", "Нет слов", "Зима - это снег, запах елки и мандаринок, время, когда собирается вся семья на праздники, смеются, веселятся, обмениваются подарками. Это время сказочная", - пишут ей в комментариях.

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