Ирине Федишин выбили зуб

Ирина Федишин / Instagram

Ирину Федишин называют наиболее гастролирующих певицей Украины. И не зря. Ведь артистка ежегодно путешествует по стране со своей "колядой". Выступает не только в крупных городах, но и в районных центрах и поселках. Более того, в один день у нее может быть целых три аншлаги. За такую ​​народную любовь она и получила это звание. Во время шоу "Кто сверху?", которое показывает Новый канал, Ирина поделилась одним курьезным случаем, который произошел с ней перед несколькотысячной аудиторией.

"На одном из концертов я так пела, так пела, что на припеве выбила себе зуб, - с улыбкой говорит певица. - Хуже всего, что он был передним. Кстати, помог мне в этом мой коллектив. Девушки так активно танцевали, что зацепиои мою руку. И все, микрофон направился к зубу".

Конечно, случай досадный. И Ирина как настоящая артистка отработала этот концерт до конца. И теперь вспоминает все с улыбкой. Отметим, красивой и белоснежной.

Ирина Федишин / Новый канал

Напомним, что шоу "Кто сверху?" выходит на Новом канале каждый четверг в 19:00, и там вы можете узнаеть еще больше интересных фактов из жизни звезд шоу-бизнеса.