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Израильская модель без трусов появилась в журнале для взрослых

21 мая 2020, 02:15

Модель из Тель-Авива без трусов появилась в Maxim Russia и приняла участие в конкурсе.

Белла Нарун
Белла Нарун / Instagram

Израильская модель Белла Нарун снялась совсем без белья в очень откровенной черно-белой фотосессии Шая Ехекзела.

На фотографиях Белла позирует так, чтобы засветить отсутствие белья под рубашкой.

"Чтобы немного подсластить тебе вечер, мы приготовили для тебя десерт - новую подборку участниц Miss Maxim Russia 2020. Любуйся их формами и обязательно пиши в комментариях, кто, на твой взгляд, достойна титула "Самой красивой девушки России"! И мы обязательно покажем больше ее горячих фото!", - говорится в сообщении журнала Maxim Russia.

Максим показали у себя фото из одного из последних фотосессий Беллы.

На фото она позирует без белья в рубашке  - сначала в джинсовой, а потом в простой белой. Причем девушка соблазнительно изгибается и поднимает руки, давая рубашке соскочить, показать отсутствия белья и сочную девичью грудь.

Позируя в белой рубашке, модель слегка повернулась, показывая, что на ней нет даже трусиков. А потом она продемонстрировала свое тело в мокрой, прилипшей к телу рубашке.

  • Белла Нарун Instagram Шай Ехекзел
  • Белла Нарун Instagram Шай Ехекзел
  • Белла Нарун Instagram Шай Ехекзел
  • Белла Нарун Instagram Шай Ехекзел
  • Белла Нарун Instagram Шай Ехекзел
  • Белла Нарун Instagram Шай Ехекзел

Журнал уточняет, что голосование будет на их сайте до 1 июня.

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новости шоу бизнеса журнал Maxim
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