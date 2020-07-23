Как наладить отношения с отчимом - советы Дмитрия Карпачева

Как построит отношения между отчимом и ребенком / Pixabay

Мамам нужно много узнать о том, как налаживать отношения своего нового возлюбленного со своими детьми, и на что в первую очередь обращать внимание.

Пару емких советов для мам, которые ищут ребенку нового папу дал психолог и эксперт проекта Супермама на СТБ Дмитрий Карпачев.

В гостях у одной из участниц проекта Дмитрий Карпачев отметил, что ее дочь делилась болезненными воспоминаниями об общении с отчимом, бывшим супругом мамы. Читайте такжеКак лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психикиПсихолог разобрал этот случай, и раскрыл несколько полезных советов, которые должна знать каждая мама, которая не живет с отцом своего ребенка. Эксперт по детской психологии Дмитрий Карпачев отметил, что выстроить правильные отношения между отчимом и ребенком – важная задача для мамы, и именно она отыгрывает критически важную роль в этом процессе.

Дмитрий Карпачев / СТБ

Карпачев считает, что маме стоит сразу расставить правильные приоритеты и границы.

В то же время, конфликты между ребенком и отчимом могут спровоцировать развитие комплексов у детей, психологические травмы и негативную атмосферу в семье.

"Отношения отчима и ребенка напрямую зависят от мамы. Именно она выстраивает те границы и рамки, в которых они будут общаться", - отметил Карпачев в то же время он отметил два главных фактора в этих отношениях: