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Как наладить отношения с отчимом - советы Дмитрия Карпачева

Отношения отчима с детьми - непростое занятие, и на него влияет несколько факторов. Как правильно выстраивать отношения отчима и ребенка - объясняет психолог.

23 июля 2020, 20:38
Как построит отношения между отчимом и ребенком
Как построит отношения между отчимом и ребенком / Pixabay

Мамам нужно много узнать о том, как налаживать отношения своего нового возлюбленного со своими детьми, и на что в первую очередь обращать внимание.

Пару емких советов для мам, которые ищут ребенку нового папу дал психолог и эксперт проекта Супермама на СТБ Дмитрий Карпачев.

В гостях у одной из участниц проекта Дмитрий Карпачев отметил, что ее дочь делилась болезненными воспоминаниями об общении с отчимом, бывшим супругом мамы. Читайте такжеКак лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психикиПсихолог разобрал этот случай, и раскрыл несколько полезных советов, которые должна знать каждая мама, которая не живет с отцом своего ребенка. Эксперт по детской психологии Дмитрий Карпачев отметил, что выстроить правильные отношения между отчимом и ребенком – важная задача для мамы, и именно она отыгрывает критически важную роль в этом процессе.

Дмитрий Карпачев
Дмитрий Карпачев / СТБ

Карпачев считает, что маме стоит сразу расставить правильные приоритеты и границы.

В то же время, конфликты между ребенком и отчимом могут спровоцировать развитие комплексов у детей, психологические травмы и негативную атмосферу в семье.

"Отношения отчима и ребенка напрямую зависят от мамы. Именно она выстраивает те границы и рамки, в которых они будут общаться", - отметил Карпачев в то же время он отметил два главных фактора в этих отношениях:

  • Если мужчина любит женщину, он должен принять ее условия относительно общения с ее детьми.
  • Если мама молчит и смирилась с плохим отношением мужчины к ребенку, он это будет воспринимать как ее согласие

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