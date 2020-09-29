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Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой

29 сентября 2020, 18:09

Международный день кофе в 2020 году - 1 октября. Чтобы развеять сомнения у украинцев, и порадовать их новой информацией, Ревизор Юлия Панкова рассказала о культуре употребления кофе.

кофе
Как правильно употреблять кофе / Фото pixabay.com

Для многих кофе является вкусным началом утра. Однако вокруг этого напитка витает множество стереотипов и мифов. Так как правильно пить кофе, чтобы не навредить своему здоровью? Что нужно знать о кофе всем кофеманам? Фуд-тревел блогер и телеведущая программы Ревизор, которую показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рассказала самые важные подробности про кофе.

  • Нужно ли пить кофе утром? Можно ли пить кофе вечером? "Утреннее чашку кофе не даст вам энергии, - говорит девушка. - В первые часы после пробуждения гормон стресса кортизол достигает своих наивысших показателей. Этим и обеспечивается приток энергии. Поэтому эксперты советуют пить кофе с десяти до двенадцати часов"
  • Пить кофе с сахаром или без него? "Одной из больших преимуществ напитка является способность нормализовать сахар в крови, - рассказывает Юля. - Поэтому не стоит кофе превращать в десерт (улыбается). Заварив кофе, вы делаете несколько глотков, а потом часто забываете о нем. Через 2 часа находите чашку с остывшим напитком, подогреваете и допиваете. Узнаете себя? Знайте, что поступаете плохо.
Юлия Панкова
Юлия Панкова / Пресс-служба
  • Как правильно пить кофе? "В остышем кофе повышается кислотность, что может вызвать изжогу, нарушения пищеварения и эрозию зубной эмали, - говорит Юлия. - Кофе следует пить после приготовления, ведь наибольшая польза антиоксидантов проявляются в течение 20 минут".

Пейте кофе правильно! Пусть напиток станет частью здорового питания.

Ранее Главред уже сообщил как распитие кофе влияет на организм.

Юлия Панкова кофе Международный день кофе новости шоу бизнеса жизнь
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