Как правильно пить кофе без вреда здоровью - советы от Юлии Панковой

Международный день кофе в 2020 году - 1 октября. Чтобы развеять сомнения у украинцев, и порадовать их новой информацией, Ревизор Юлия Панкова рассказала о культуре употребления кофе.
Для многих кофе является вкусным началом утра. Однако вокруг этого напитка витает множество стереотипов и мифов. Так как правильно пить кофе, чтобы не навредить своему здоровью? Что нужно знать о кофе всем кофеманам? Фуд-тревел блогер и телеведущая программы Ревизор, которую показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рассказала самые важные подробности про кофе.
- Нужно ли пить кофе утром? Можно ли пить кофе вечером? "Утреннее чашку кофе не даст вам энергии, - говорит девушка. - В первые часы после пробуждения гормон стресса кортизол достигает своих наивысших показателей. Этим и обеспечивается приток энергии. Поэтому эксперты советуют пить кофе с десяти до двенадцати часов"
- Пить кофе с сахаром или без него? "Одной из больших преимуществ напитка является способность нормализовать сахар в крови, - рассказывает Юля. - Поэтому не стоит кофе превращать в десерт (улыбается). Заварив кофе, вы делаете несколько глотков, а потом часто забываете о нем. Через 2 часа находите чашку с остывшим напитком, подогреваете и допиваете. Узнаете себя? Знайте, что поступаете плохо.
- Как правильно пить кофе? "В остышем кофе повышается кислотность, что может вызвать изжогу, нарушения пищеварения и эрозию зубной эмали, - говорит Юлия. - Кофе следует пить после приготовления, ведь наибольшая польза антиоксидантов проявляются в течение 20 минут".
Пейте кофе правильно! Пусть напиток станет частью здорового питания.
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Автор: Александр Галаджий