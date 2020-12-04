Как сохранить мотивацию к работе - 5 способов от психолога

Как не потерять мотивацию - Наталия Борисова / Новый канал

У всех бывают дни, когда невозможно заставить себя работать. Ничего не хочется делать, руки сами по себе опускаются, и появляется желание положить заявление об увольнении на стол начальнику.

Не улучшает ситуацию и карантин из-за коронавируса, который не упрощает ситуацию, а прибавляет стрессовых факторов.

Поэтому не надо спешить и менять работу. Психолог реалити Від пацанки до панянки, пятый сезон которого снимает Новый канал, Наталия Борисова поделилась советами, как не потерять мотивацию среди проблем и трудностей.

"Чтобы оставаться мотивированным, несмотря на проблемы и трудности, нужно научиться наслаждаться небольшими, но регулярными успехами. А вы знали, что куча мелких незаконченных дел могут тратить нашу энергию гораздо сильнее, чем одно большое?", - говорит она.

Полюбите себя

Не сравнивайте себя с другими. В мире множество людей, которые лучше вас, и такое же множество тех, кто хуже. Осознайте это! Тогда вы сможете получить свободу быть собой, свободу сосредоточиться на себе, не сравнивая собственные победы с достижениями других.Читайте также5 сезон проекта Від пацанки до панянки - кастинг и дата выхода

Радуйтесь даже маленьким успехам

Когда мы уделяем внимание каждой маленькой победе, появляется желание делать ещё больше, появится позитивная установка делать больше и лучше! Не забывайте себя хвалить за каждое достижение. Вознаграждайте себя отмечайте, что вы — молодец, и поздравляйте себя

Від пацанки до панянки 5 - Наталия Борисова / Новый канал

Уходите на заслуженный отдых

Мы получаем максимум эффективности, когда полны сил и энергии. А знаете, как определить, что сейчас самое время для небольшого перерыва? Когда не остается ни одной свободной минуты, качество работы очень ухудшается. Обязательно давайте себе отдохнуть пару часов или пару дней по потребности.

Бездельничайте позитивно

Используйте это время чтобы, например, перестать проводить много часов с телефоном в руках. Не проверяйте постоянно все уведомления в мессенджерах, договоритесь с собой вернуться к этому позже. Так маленькими шагами можно избавиться от вредной привычки постоянно отвлекаться на телефон.

Альтернатива пустоты

Когда нет желания работать, используйте такой способ. Просто ничего не делайте. Сидите на стуле, смотрите в потолок или разглядывайте свои пальцы. Главное – ничем не занимайтесь: не читайте книги, не проверяйте социальные сети, не смотрите телевизор, не ешьте и ни с кем не общайтесь. От скуки точно захочется приступить к работе.

Главное – не забудьте найти дело, которое вам нравится, и которым хочется заниматься!

Как Наталия Борисова будет мотивировать пацанок становиться лучше – узнаете в 5 сезоне в реалити Від пацанки до панянки 2021 на Новом канале.