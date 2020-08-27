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Как выбирать кружки для ребенка - мнение психолога

27 августа 2020, 16:06

Когда ребенок идет в школу, у родителей есть широкий выбор, чем предоставить возможность ему еще заниматься на кружках. Как выбирать кружки для ребенка в первый раз - рассказал психолог Дмитрий Карпачев.

Как выбрать кружки для ребенка
Как выбрать кружки для ребенка / 1zoom.ru

Украинский психолог Дмитрий Карпачев, который будет увести новый сезон проекта Супермама, рассказал, что нужно делать родителям, когда они ищут, на какие кружки отправить своего ребенка.

Каждая мама воспитывает детей по собственным предпочтениям, и точно так же родители выбирают учебное заведение и кружки для ребенка. Как сделать их эффект максимально полезным, рассказал ведущий психологического реалити Супермама на СТБ Дмитрий Карпачев.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии уверяет, что очень распространенное явление, когда родители видят в детях продолжение себя. Читайте такжеКоронавирус у детей: какие симптомы и что нужно папам с мамамиЕсли дети разделяют увлечение родителей и получают удовольствие от таких занятий, это замечательно. Но нередко случается наоборот.

"Максимальная польза от кружков есть только тогда, когда ребенок выбирает их сам. Если же дети посещают только те занятия, которые выбрали родители, то вместо восхищения может появиться отвращение. Если, например, мама-артистка будет заставлять свою дочь быть артисткой, то девочка может закрыться в себе. Ведь она в своем восприятии никогда не будет достойной и правильной дочерью для своей мамы", объясняет Дмитрий.

Дмитрий Карпачев
Дмитрий Карпачев / Пресс-служба

Напомним, что с 31 августа начинается новый осенний сезон проекта Супермама. В рамках проекта участницы отправятся друг к другу в гости, изучат методы воспитания в семье, а потом оценят каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев.

Программа супермама выходит на СТБ 31 августа в 18-00.

Дмитрий Карпачев новости шоу бизнеса дети психология
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