Как выбрать хороший ресторан - ТОП 8 советов Ревизора Юлии Панковой

Как выбрать хороший ресторан / Pixabay

Поход в новый ресторан - всегда интрига и переживание. Как на глаз определить безопасно ли кушать в ресторане? Как оценить ресторна, Как узнать, что ресторан хороший?

Гастро и тревел блогер Юлия Панкова, ведущая Ревизора поделилась главными принципами, которыми следует руководствоваться при выборе нового ресторана в Украине и за границей.

Что следует знать и на что следует обращать внимание:

Узнайте, какой Шеф на кухне (чаще всего - именно от ответственности 1го человека зависит все). Выбирайте заведения с открытой кухней, где сможете видеть поваров, оценить чистоту. Во время карантина - если не соблюдают требования (маски под носом, малая дистанция и т.д.) - это уже может быть опасно. Если сомневаетесь, то заказывайте блюда, которые проходят термическую обработку или идите оттуда. Читайте также Ревизор 11 сезон - дата выхода и ведущая проекта расследований Юлия Панкова / Instagram Обращайте внимание на мои рекомендации Читайте отзывы в интернете За границей не выбирайте места с хорошим туристическим видом. Вероятность плохого сервиса и высоких цен. Если блюдо пересолили, переперчили, туда попала волос или муха - вы имеете право заменить блюдо или не платить за нее.

Напомним, новый сезон проекта Ревизор с Юлией Паниной начинается уже в июле 2020. Каким будет первый выпуск - читайте на Главреде.