Канье Уэст передумал идти в президенты

Канье Уэст больше не идет в президенты / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты США, несмотря на свое горячее желание всего несколько дней назад.

Об изменении мнения Уэста сообщил руководитель фирмы, которая помогает кандидатам участвовать в голосовании Стив Крамер, пишет издание Intelligencer.

По словам Крамера, семья Уэста наняла его, чтобы обеспечить поддержку рэперу во Флориде и Южной Каролине.

Крамер не уточнил причину, по которой Канье отказался от политических амбиций, и обещал "как о чем-то узнает, сразу же поделится".

Тем временем TMZ передает, что семья Канье Уэста серьезно обеспокоена состоянием его здоровья. Члены семьи рэпера считают, что решение баллотироваться в президенты Уэст принял, когда у него был приступ биполярного расстройства.

У артиста приступ случается дважды в год. И он назвал его "суперсилой". В этот раз она его чуть не подвела - репэр собирался составить конкуренцию своему другу Дональду Трампу.

Напомним, что Канье Уэст заявил о своем желании баллотироваться в президенты США в начале июля. Его решил поддержать изобретатель Илон Маск