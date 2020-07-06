Том Мейган покинул группу Kasabian

Kasabian / Instagram Neil Bedford

Kasabian покинул Том Мейган, один из основателей группы в далеких 90-х.

Том Мейган объявил, что покидает Kasabian в ближайшее время, и назвал свои причины. Группа поделилась в Instagram кратким заявлением об отъезде Мейгана, описав это решение как принятое по взаимному согласию.

"Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Дальнейших комментариев не последует", - говорится в сообщении.

После объявления Мейган поблагодарил фанатов за поддержку и сказал, что у него все хорошо.

"Сейчас я нахожусь в очень хорошем месте", - цитирует его The Guardian.

Мейган сформировал одну из самых узнаваемых пар современной британской инди вместе с коллегой по группе Сержем Пиззорно, которого поддержали басист Крис Эдвардс и барабанщик Ян Мэттьюс.

Они стали культовыми для британской рок-музыки.