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Том Мейган покинул группу Kasabian

Знаменитая группа Kasabian лишилась легендарного фронтмена - Том Мейган, который был одним из основателей группы, ушел из коллектива.

6 июля 2020, 17:49
Kasabian
Kasabian / Instagram Neil Bedford

Kasabian покинул Том Мейган, один из основателей группы в далеких 90-х.

Том Мейган объявил, что покидает Kasabian в ближайшее время, и назвал свои причины. Группа поделилась в Instagram кратким заявлением об отъезде Мейгана, описав это решение как принятое по взаимному согласию.

"Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Дальнейших комментариев не последует", - говорится в сообщении.

После объявления Мейган поблагодарил фанатов за поддержку и сказал, что у него все хорошо.

"Сейчас я нахожусь в очень хорошем месте", - цитирует его The Guardian.

Мейган сформировал одну из самых узнаваемых пар современной британской инди вместе с коллегой по группе Сержем Пиззорно, которого поддержали басист Крис Эдвардс и барабанщик Ян Мэттьюс.

Они стали культовыми для британской рок-музыки.

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