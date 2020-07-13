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Умерла Келли Престон - причины смерти, семья и фильмография

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла в 57 лет после тяжелой болезни.

13 июля 2020, 10:57
Келли Престон
Келли Престон / Кадр из фильма Смертный приговор

Умерла жена Джона Траволты - Келли Престон. Она умерла от рака на 58 году жизни.

У Келли Престон был рак груди, с которым она боролась 2 последних года жизни, пишет Джон Траволта Instagram.

Келли Престон умерла в больнице после долгого лечения рака молочной железы.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась за мужественную борьбу с любовью и поддержкой многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней. Мы всегда будем помнить любовь и жизнь Келли. Я некоторое время, буду там с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать от нас ничего какое-то время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, когда мы не исцелимся. Всех люблю", - пишет он.

Келли Престон родилась на Гонолулу 13 октября 1962 года. Она росла с отчимом, у нее есть сводный брат Крис Пэлзис. После проживания в Ираке и Австралии, их семья вернулась в США, где девушка получала образование.

Карьеру актрисы начала с 1983 года, с не очень известных фильмов и ролей.

Келли Престон - семья

Джон Траволта и Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. У пары был сын Джетт, который родился в 1992-м, однако умер в 17-летнем возрасте. Их дочь Элла Блю родилась в 2000 году, и третий ребенок, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010-го

Это был ее второй брак - с первым мужем Кевином Гейджем она была замужем с 1985 по 1987 гг..

Она снималась в фильмах Шалопай и Тайный поклонник, однако большой успех пришёл к ней после участия в картине Близнецы с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером, хотя сама роль у Престон была незначительной. Ее последний фильм - Кодекс Готти, где Престон снялась вместе с Джоном Траволтой.

Келли Престон - фильмография

  • 1983 — Металлический шторм: Крах Джаред-Сина / Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn — Диана
  • 1983 — Кристина / Christine — Розанна
  • 1983 — Во имя любви и чести / For love and honor
  • 1983 — За десять минут до полуночи / 10 to Midnight
  • 1985 — Тайный поклонник / Secret Admirer
  • 1985 — Шалопай / Mischief
  • 1986 — Подцеплен по-крупному / 52 Pick-Up — Сини, любовница Гарри
  • 1986 — Пикник в космосе / SpaceCamp
  • 1987 — Любовь в опасности / Love at Stake
  • 1988 — Тигриная история / Tiger’s Tale
  • 1988 — Служители дьявола / Spellbinder — Миранда Рид
  • 1988 — Близнецы / Twins — Марни Мейсон
  • 1989 — Эксперты / Experts
  • 1990 — Байки из склепа / Tales from the Crypt (серия The Switch) — Линда
  • 1991 — Беги / Run — Кэрен Лэндерс
  • 1991 — Прекрасная невеста / The Perfect Bride
  • 1992 — Только ты / Only You — Аманда Хьюз
  • 1993 — Американские часы / American Clock
  • 1994 — Воин племени шайеннов / Cheyenne Warrior — Ребекка Карвер
  • 1994 — Любовь — это оружие / Love Is a Gun
  • 1994 — Двойное пересечение / Double Cross
  • 1995 — В ожидании выдоха / Waiting to Exhale
  • 1995 — Миссис Манк / Mrs. Munck
  • 1995 — Маленькие сюрпризы / Little Surprises
  • 1996 — Джерри Магуайер / Jerry Maguire — Эйвери Бишоп
  • 1996 — От заката до рассвета / From Dusk Till Dawn — Келли
  • 1996 — Запекшаяся кровь / Curdled — Келли Хог
  • 1996 — Гражданка Руфь / Citizen Ruth
  • 1997 — Нечего терять / Nothing To Lose — Энн Бим
  • 1997 — Дурман любви / Addicted to Love — Линда
  • 1998 — Джек Фрост / Jack Frost
  • 1998 — Святоша / Holy Man — Кейт Ньюэлл
  • 1999 — Ради любви к игре / For Love of the Game
  • 2000 — Поле битвы: Земля / Battlefield Earth
  • 2001 — Папаша и другие / Daddy and Them
  • 2003 — Кот / Cat in the Hat — Джоан Уолден
  • 2003 — Чего хочет девушка / What a Girl Wants — Либби Рейнольдс, мать Дафны
  • 2003 — Вид сверху лучше / View from the Top — Шери
  • 2004 — Вернуть отправителю / Return to Sender — Сьюзан Кеннан
  • 2004 — Безумные похороны / Eulogy — Люси Коллинз
  • 2005 — Высший пилотаж / Sky High — Джози Стронгхолд / Стрела
  • 2006 — Разрушенные мосты / Broken Bridges
  • 2007 — Смертный приговор / Death Sentence — Хелен
  • 2009 — Так себе каникулы / Old Dogs — Вики, подруга Дэна
  • 2010 — Последняя песня / The Last Song — Ким Миллер
  • 2010 — Казино Джек / Casino Jack — Пэм Абрамофф
  • 2017 — Кодекс Готти / Gotti — Вероника Готти

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