Умерла Келли Престон - причины смерти, семья и фильмография

Келли Престон / Кадр из фильма Смертный приговор

Умерла жена Джона Траволты - Келли Престон. Она умерла от рака на 58 году жизни.

У Келли Престон был рак груди, с которым она боролась 2 последних года жизни, пишет Джон Траволта Instagram.

Келли Престон умерла в больнице после долгого лечения рака молочной железы.

"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась за мужественную борьбу с любовью и поддержкой многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней. Мы всегда будем помнить любовь и жизнь Келли. Я некоторое время, буду там с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать от нас ничего какое-то время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, когда мы не исцелимся. Всех люблю", - пишет он.

Келли Престон родилась на Гонолулу 13 октября 1962 года. Она росла с отчимом, у нее есть сводный брат Крис Пэлзис. После проживания в Ираке и Австралии, их семья вернулась в США, где девушка получала образование.

Карьеру актрисы начала с 1983 года, с не очень известных фильмов и ролей.

Келли Престон - семья

Джон Траволта и Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. У пары был сын Джетт, который родился в 1992-м, однако умер в 17-летнем возрасте. Их дочь Элла Блю родилась в 2000 году, и третий ребенок, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010-го

Это был ее второй брак - с первым мужем Кевином Гейджем она была замужем с 1985 по 1987 гг..

Она снималась в фильмах Шалопай и Тайный поклонник, однако большой успех пришёл к ней после участия в картине Близнецы с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером, хотя сама роль у Престон была незначительной. Ее последний фильм - Кодекс Готти, где Престон снялась вместе с Джоном Траволтой.

Келли Престон - фильмография