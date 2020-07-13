Умерла Келли Престон - причины смерти, семья и фильмография

Умерла жена Джона Траволты - Келли Престон. Она умерла от рака на 58 году жизни.
У Келли Престон был рак груди, с которым она боролась 2 последних года жизни, пишет Джон Траволта Instagram.
Келли Престон умерла в больнице после долгого лечения рака молочной железы.
"С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она боролась за мужественную борьбу с любовью и поддержкой многих людей. Моя семья и я всегда будем благодарны ее врачам и медсестрам в Онкологическом центре им. М. Д. Андерсона, всем медицинским центрам, которые помогли, а также ее многим друзьям и близким, которые были рядом с ней. Мы всегда будем помнить любовь и жизнь Келли. Я некоторое время, буду там с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать от нас ничего какое-то время. Но, пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, когда мы не исцелимся. Всех люблю", - пишет он.
Келли Престон родилась на Гонолулу 13 октября 1962 года. Она росла с отчимом, у нее есть сводный брат Крис Пэлзис. После проживания в Ираке и Австралии, их семья вернулась в США, где девушка получала образование.
Карьеру актрисы начала с 1983 года, с не очень известных фильмов и ролей.
Келли Престон - семья
Джон Траволта и Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. У пары был сын Джетт, который родился в 1992-м, однако умер в 17-летнем возрасте. Их дочь Элла Блю родилась в 2000 году, и третий ребенок, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010-го
Это был ее второй брак - с первым мужем Кевином Гейджем она была замужем с 1985 по 1987 гг..
Она снималась в фильмах Шалопай и Тайный поклонник, однако большой успех пришёл к ней после участия в картине Близнецы с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером, хотя сама роль у Престон была незначительной. Ее последний фильм - Кодекс Готти, где Престон снялась вместе с Джоном Траволтой.
Келли Престон - фильмография
- 1983 — Металлический шторм: Крах Джаред-Сина / Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn — Диана
- 1983 — Кристина / Christine — Розанна
- 1983 — Во имя любви и чести / For love and honor
- 1983 — За десять минут до полуночи / 10 to Midnight
- 1985 — Тайный поклонник / Secret Admirer
- 1985 — Шалопай / Mischief
- 1986 — Подцеплен по-крупному / 52 Pick-Up — Сини, любовница Гарри
- 1986 — Пикник в космосе / SpaceCamp
- 1987 — Любовь в опасности / Love at Stake
- 1988 — Тигриная история / Tiger’s Tale
- 1988 — Служители дьявола / Spellbinder — Миранда Рид
- 1988 — Близнецы / Twins — Марни Мейсон
- 1989 — Эксперты / Experts
- 1990 — Байки из склепа / Tales from the Crypt (серия The Switch) — Линда
- 1991 — Беги / Run — Кэрен Лэндерс
- 1991 — Прекрасная невеста / The Perfect Bride
- 1992 — Только ты / Only You — Аманда Хьюз
- 1993 — Американские часы / American Clock
- 1994 — Воин племени шайеннов / Cheyenne Warrior — Ребекка Карвер
- 1994 — Любовь — это оружие / Love Is a Gun
- 1994 — Двойное пересечение / Double Cross
- 1995 — В ожидании выдоха / Waiting to Exhale
- 1995 — Миссис Манк / Mrs. Munck
- 1995 — Маленькие сюрпризы / Little Surprises
- 1996 — Джерри Магуайер / Jerry Maguire — Эйвери Бишоп
- 1996 — От заката до рассвета / From Dusk Till Dawn — Келли
- 1996 — Запекшаяся кровь / Curdled — Келли Хог
- 1996 — Гражданка Руфь / Citizen Ruth
- 1997 — Нечего терять / Nothing To Lose — Энн Бим
- 1997 — Дурман любви / Addicted to Love — Линда
- 1998 — Джек Фрост / Jack Frost
- 1998 — Святоша / Holy Man — Кейт Ньюэлл
- 1999 — Ради любви к игре / For Love of the Game
- 2000 — Поле битвы: Земля / Battlefield Earth
- 2001 — Папаша и другие / Daddy and Them
- 2003 — Кот / Cat in the Hat — Джоан Уолден
- 2003 — Чего хочет девушка / What a Girl Wants — Либби Рейнольдс, мать Дафны
- 2003 — Вид сверху лучше / View from the Top — Шери
- 2004 — Вернуть отправителю / Return to Sender — Сьюзан Кеннан
- 2004 — Безумные похороны / Eulogy — Люси Коллинз
- 2005 — Высший пилотаж / Sky High — Джози Стронгхолд / Стрела
- 2006 — Разрушенные мосты / Broken Bridges
- 2007 — Смертный приговор / Death Sentence — Хелен
- 2009 — Так себе каникулы / Old Dogs — Вики, подруга Дэна
- 2010 — Последняя песня / The Last Song — Ким Миллер
- 2010 — Казино Джек / Casino Jack — Пэм Абрамофф
- 2017 — Кодекс Готти / Gotti — Вероника Готти