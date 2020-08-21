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Когда боишься потерять: как привязать к себе человека, и зачем это нужно

21 августа 2020, 11:34

Телеведущий и психолог певец Олег Кензов перед началом своего реалити-проекта Кохання на виживання раскрыл одну из важнейших тем в отношениях.

Отношения
Отношения / Pixabay

Ведущий Кохання на виживання Олег Кензов поделился советами, помогающими побороть страх разрыва. Если посмотреть в сети, можно обнаружить, что больше пяти миллионов человек тревожатся о том, что их оставит парень или девушка, и ищут способы "привязать" к себе человека. Но, можно ли привязать к себе партнера? Ведущий реалити Кохання на виживання, которое осенью покажет Новый канал, дипломированный психолог Олег Кензов дает исчерпывающие ответы на эти вопросы.

Ест несколько важнейших пунктов, которые стоит "пережить", пройти и осознать для себя, чтобы решить проблему страха потери.

Проверка чувств

Если вы переживаете по поводу будущего ваших отношений – это нормально. Ненормально каждый день бояться, что с вами разойдутся, вас оставят, предадут или бросят. Подобные мысли выматывают. Они заставляют людей держаться за провальный союз, состоять в созависимых и невротичных отношениях, где много боли и страдания. Если вы боитесь остаться в одиночестве, то всеми правдами и неправдами будете клеить вашу пару, ломать себя и подстраиваться под партнера, теряя свою личность. А дальше что?

Олег Кензов
Олег Кензов / Пресс-служба

В первую очередь вы

Буду откровенен, если у вас есть страх быть брошенным – вам нужно работать над собой. Для начала разберитесь, откуда он у вас вообще возник? Вы же не вещь, которую можно выбросить. Вы взрослый человек с правом выбора той модели отношений, которая вам близка. Читайте такжеЧто смотреть по телевизору: расписание шоу на Новом канале на осень 2020

Разберитесь в своих слабых сторонах. Именно наши комплексы являются источником таких мыслей. Если вы считаете, что девушка вас бросит, ведь вы – малообеспеченный, в чем проблема? Получайте другое образование, развивайтесь, ищите способы заработать больше. Если думаете, что парень оставит вас из-за недостатков фигуры – запишитесь в спортзал.

Но самое важное не это – нужно найти точки опоры внутри себя, поработать со своей самооценкой, чтобы даже мысли такой не возникало. Можно заработать миллион долларов, перекроить фигуру у пластического хирурга и все равно бояться быть брошенным. Почему? Ни один партнер не может дать нам чувства полноценности, а вот его внезапный уход может усиливать неполноценность и уязвимость.

Отношения
Как привязать к себе человека - советы эксперта / Pixabay

Смиритесь с тем, что отношения могут закончиться. В конце концов, ваша вторая половинка, как и вы, может умереть в любой момент. Но мы же не зацикливаемся на этом, правда? И не умираем ежедневно. А решаем вопросы с мыслями о конечности жизни.

Жить после

Попробуйте представить, что случится, если ваш самый большой страх сбудется, и вас бросят? Как вы будете жить? Чем заниматься? Как вы жили до отношений? Наверняка в памяти всплывут радостные моменты, и окажется, что жизнь на этом союзе не заканчивается. Почитайте успешные истории тех, кто остался один. В общем, гиперболизируйте проблему. Окажется, что одиночество не так страшно, и может стать не самым большим провалом, а крутой возможностью.

Увидеть партнеров, которые живут в страхе быть брошенными, а также посмотреть со стороны, к чему это в итоге приводит, сможете в новом сезоне шоу Кохання на виживання, которое выходит на Новом канале с 15 сентября в 19:00.

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