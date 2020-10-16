Кровать с жуками без матраса: украинка ужаснула хостелом во Въетнаме

Анастасия Кошман / Новый канал

Анастасии Кошман, ведущей реалити У кого больше?, которое показывает Новый канал, никак не удавалось смириться с бытовыми условиями и хитростью местных во время поезди в Азию и Африку.

Командировка телеведущей Анастасии Кошман спровоцировала у нее настоящую истерику и нервный срыв – почти каждый день в течение всего месяца она плакала и намеревалась вернуться домой. Больше всего Настю огорчала антисанитария, царящая в экзотических странах.

"Я никогда не могла представить себя в тех условиях, в которых оказалась, – говорит ведущая У кого больше? – Они были невероятно сложными. Мы снимали реальное реалити. И никаких поблажек нам не делали".Читайте такжеУкраинская телеведущая вместе с коллегами заразилась коронавирусом

Эмоции Анастасии Кошман достигли пика во Вьетнаме. За три дня девушку несколько раз обманывали работодатели, обещая одну зарплату, а давая гораздо меньше. А когда она увидела условия, в которых вынуждена была провести ночь, просто расплакалась.

"Во-первых, я не нашла, где бесплатно могла бы переночевать, поэтому отправилась в хостел, – объясняет Анастасия Кошман. – Однако моя комната там больше напоминала каморку с жуками и комарами. На кровати не было ни матраса, ни постельного белья. За эту "роскошь" необходимо было заплатить 30 тысяч вьетнамских донгов. На наши деньги это около 40 гривен – казалось бы, почти ничего. Но мы экономили каждую монету"

Анастасия Кошман / Новый канал

Сейчас, когда она пересмотрела выпуски в эфире, говорит ведущая Нового канала, осознает, что была излишне эмоциональна в командировке. Ее соперница Анна Олицкая вела себя гораздо более сдержанно. Но девушка ничего не могла с собой поделать – уж слишком ее шокировали и разочаровывали условия жизни в экзотических странах.

Напомним, что все новый выпуски шоу "У кого больше?" можно смотреть в 19-00 на Новом канале. Также видео есть на ютубе и Телепортале.