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"Людей не останется": Бородина высказалась об ЛГБТ

Российская телеведущая Ксения Бородина беспокоится, что из-за ЛГБТ-сообщества человечество может не продержаться более 2-3 поколений.

13 июля 2020, 12:32
Ксения Бородина
Ксения Бородина / Instagram

Телеведущая Ксения Бородина неоднозначно высказалась о теме ЛГБТ-сообщества, намекнув на излишний пиар явления.

Бородина сделала свое заявление, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, ошарашив своей позицией на тему, которая широко обсуждается в мире.

По словам ведущей Дома-2, если пропагандировать нетрадиционные отношения, то через несколько поколений численность населения сократится до нуля, и это ее больше беспокоит, чем сама агитация за ЛГБТ

"Я не могу сказать, что я против, у всех людей должны быть равные права! Но я не люблю пропаганду. Если они будут делать такой пиар и все будут туда входить, то, в конце концов, людей на Земле через несколько поколений не останется", — написала Бородина.

Напомним, что украинский политик Илья Кива хочет приравнять представителей ЛГБТ к терористам

Ксения Бородина новости шоу бизнеса ЛГБТ
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