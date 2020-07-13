"Людей не останется": Бородина высказалась об ЛГБТ

Ксения Бородина / Instagram

Телеведущая Ксения Бородина неоднозначно высказалась о теме ЛГБТ-сообщества, намекнув на излишний пиар явления.

Бородина сделала свое заявление, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, ошарашив своей позицией на тему, которая широко обсуждается в мире.

По словам ведущей Дома-2, если пропагандировать нетрадиционные отношения, то через несколько поколений численность населения сократится до нуля, и это ее больше беспокоит, чем сама агитация за ЛГБТ

"Я не могу сказать, что я против, у всех людей должны быть равные права! Но я не люблю пропаганду. Если они будут делать такой пиар и все будут туда входить, то, в конце концов, людей на Земле через несколько поколений не останется", — написала Бородина.

Напомним, что украинский политик Илья Кива хочет приравнять представителей ЛГБТ к терористам