Леонардо Ди Каприо снимает фильм от автора Дивного мира

Леонардо Ди Каприо / Reuters

Студия Леонардо Ди Каприо снимает фильм по роману Остров - последнему произведению создателя "Дивного нового мира" Олдоса Хаксли .

Ди Каприо предоставил заниматься съемками своей компании Appian Way, работавшая в том числе над Островом проклятых, Выжившим и Мартовскими идами, пишет Variety.

Дэвиссон и Ди Каприо будут исполнительными продюсерами с Appian Way. Они будут работать такде вместе с отцом Ди Каприо Джорджем, и Роем Шароном. Эндрю Альтер и Джейсон Уитмор будут исполнительным продюсером IGC Films.

Роман Остров задумывался как противоположность роману Дивный новый мир. Это утопический роман Олдоса Хаксли, изданный в 1962 году, за год до смерти писателя. В центре сюжета - циничный журналист по имени Уилл Фарнаби, который оказывается на острове Пала неподалеку от Суматры после кораблекрушения.

Он описывает жизнь местных жителей - пацифистов, далеких от материалистических идей и культа потребления.

Напомним, сериал Дивный новый мир вышел на Netflix 15 июля 2020. По сюжету в государстве с культом потребления неожиданно происходит сбой.