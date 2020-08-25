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Леся Никитюк довела мужчину до обморока

25 августа 2020, 12:05

Телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на жару во время съемок, и показала страдания команды ее проекта.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Пресс-служба

Леся Никитюк продолжает путешествовать по Украине в поисках уникальных мест, чтобы Новый канал показал их этой осенью. Ради съемок шоу Le Маршрутка она работает на износ – практически без выходных и с минимальным отдыхом: уехала в командировку еще в июне.

Лесе Никитюк не привыкать к таким нагрузкам. Несколько лет ведущая жила в hard-режиме, когда путешествовала по миру. Казалось бы, сейчас можно остановиться, выдохнуть, но нет – это не в стиле Леси. И если она привыкла к режиму нон-стоп, то ее водитель не всегда выдерживает испытание тревелом, о чем и призналась звезда.

"Я не знаю, как там у вас в Киеве или в других городах, в Днепре 39 градусов в тени. И мы сходим с ума, – призналась Леся Никитюк. – Вон Богдан Богданович даже потерял сознание и спит теперь в облаках".Читайте такжеЧто смотреть по телевизору: расписание шоу на Новом канале на осень 2020

/ Пресс-служба

Правда, обморок оказался шуткой. Со спящим мужчиной снимали очередную сцену Le Маршрутки, и он "удачно" подвернулся под камеру.

Тем не менее, Богдан Богдановичу работать с Лесей не всегда "сладко". Ведущая решила, что его нужно приобщать к программе более активно. То она потащит его на канатную велосипедную дорогу в горах, то попытается научить дайвингу. А порой заезжает в такие дебри, что маршрутка не выдерживает и ломается.

Фото Леси и Богдана в Instagram - и вовсе - отдельный вид искусства.

Напомним, что второй сезон Le Маршрутки выходит осенью на Новом канале.

Леся Никитюк новости шоу бизнеса Новый канал
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