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Как распознать нездоровые отношения: 5 признаков любовной зависимости

Любовная зависимость - первое, что испортит любые отношения. Нездоровая тяга не дает отношениям развиваться, или рушит их. Как определить что началась любовная зависимость - рассказал эксперт.

3 июля 2020, 00:55
Любовная зависимость
Любовная зависимость - признаки / Pixabay

Любовная зависимость - неприятное явление в любых отношениях, которая угрожает разрушить все, что есть, и все, что могло бы быть.

Ведущий Кохання на виживання, который показывает Новый канал, психолог по образованию Олег Кензов рассказал, как распознать нездоровую тягу в отношениях.

Любые отношения похожи на синусоиду, где есть романтика, влюбленность, ссоры, притирки и даже разочарования. Страсть и влечение постепенно перерастают в нечто большее. Но есть категория людей, которые не позволяют своим отношениям зайти дальше влюбленности. Или, наоборот, привязываются к партнеру так сильно, что ради второй половинки готовы на все.

Главные признаки, что началась любовная зависимость определил Олег Кензов.

Короткие отношения

Такие люди постоянно заводят новые романы. Они не могут долго продержаться с одним партнером.Читайте такжеКак лучше понять мужчин - 15 особенностей мужской психики

Не терпят одиночества

При этом они также не могут подолгу быть одни. Из отношений стараются перейти в новую влюбленность. А если и остаются без партнера, то быстро находят нового. Ведь одиночество для них невыносимо.

Ищут идеальную половинку

Порой свои короткие романы они оправдывают тем, что до сих пор ищут "того самого" или "ту самую", способную сделать из их жизни "фейерверк".

Выбирают недоступных партнеров

Иногда такие люди неосознанно пытаются строить "провальные" отношения. Они выбирают недоступных партнеров, например, которые состоят в браке.

Боятся расставания

Есть категория людей, которые, наоборот, слишком прикипают к партнеру. Они боятся быть брошенными и всячески пытаются привязать вторую половинку. Ради любви готовы отказаться от друзей, своих увлечений, интересов и желаний.

Находясь в любовной зависимости, сложно строить партнерские, здоровые отношения. И тут даже экстремальные испытания не нужно организовывать, как было у пар в реалити Кохання на виживання в Перу.

Ведь каждый день может стать если не любовью на выживание, то испытанием на прочность.

Напомним, что премьеру реалити Кохання на виживання выйдет осенью на Новом канале.

новости шоу бизнеса отношения психология Олег Кензов Новый канал
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