"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России

Маша Распутина / Instagram

Российская певица Маша Распутина призналась, что не смотрит российские сериалы и кино принципиально, а всех своих коллег емко обозвала парой крепких русских слов.

На провокационные вопросы Маша Распутина отвечала в интервью изданию Собеседник.

Когда ее попросили охарактеризовать современный российский шоу бизнес, певица нелестно отозвалась о талантах артистов.

"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, которое борется за культуру и правду, которая должна быть в душе каждого. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение, как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов", — поделилась Маша.Читайте такжеСемью Иосифа Пригожина выселили из дома

Причем, Распутина не раз повторила о духовном падении и "порче молодежи" - по ее мнению, современная российская культура имеет негативное влияние на молодое поколение. Сама же певица и вовсе предпочитает фильмы Болливуда и турецкие мелодрамы.

"Уже тридцать лет нас уничтожают в духовном плане. Состояние всего происходящего вызывает антагонизм у любого нормального и здравомыслящего человека. Враги человечества говорят: "Если хочешь завоевать данную страну и поработить ее народ, воспитай их детей". А на чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе. Российское кино я вообще не смотрю уже лет двадцать. Обожаю Болливуд, турецкие сериалы. Там задета тема нравственности, которая в конце всегда побеждает", - добавила она.

Напомним, что Маша Распутина за время активной деятельности выпустила 8 альбомов и десятки клипов. Последний вышел в 2004 году. Также она снялась в фильме Подземелье ведьм, точнее исполнила песню главной героини.