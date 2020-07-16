УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России

Российская певица Маша Распутина, которая последнее время избегала сцены, негативно высказалась о звездах российского шоу бизнеса.

16 июля 2020, 13:52
Маша Распутина
Маша Распутина / Instagram

Российская певица Маша Распутина призналась, что не смотрит российские сериалы и кино принципиально, а всех своих коллег емко обозвала парой крепких русских слов.

На провокационные вопросы Маша Распутина отвечала в интервью изданию Собеседник.

Когда ее попросили охарактеризовать современный российский шоу бизнес, певица нелестно отозвалась о талантах артистов.

"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву, — ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, которое борется за культуру и правду, которая должна быть в душе каждого. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение, как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов", — поделилась Маша.Читайте такжеСемью Иосифа Пригожина выселили из дома

Причем, Распутина не раз повторила о духовном падении и "порче молодежи" - по ее мнению, современная российская культура имеет негативное влияние на молодое поколение. Сама же певица и вовсе предпочитает фильмы Болливуда и турецкие мелодрамы.

"Уже тридцать лет нас уничтожают в духовном плане. Состояние всего происходящего вызывает антагонизм у любого нормального и здравомыслящего человека. Враги человечества говорят: "Если хочешь завоевать данную страну и поработить ее народ, воспитай их детей". А на чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе. Российское кино я вообще не смотрю уже лет двадцать. Обожаю Болливуд, турецкие сериалы. Там задета тема нравственности, которая в конце всегда побеждает", - добавила она.

Напомним, что Маша Распутина за время активной деятельности выпустила 8 альбомов и десятки клипов. Последний вышел в 2004 году. Также она снялась в фильме Подземелье ведьм, точнее исполнила песню главной героини.

Маша Распутина новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

14:26
Продление карантина в Украине: Зеленский сделал заявление
14:19
В МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом Видео
13:52
"Безголосые обезьяны": Маша Распутина унизила всех звезд России
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 июля: кого ждет встреча с будущим мужем
13:34
В Германии рассказали, поменяют ли политику по Северному потоку-2 из-за санкций США
13:31
Лукашенко объяснил, как вылечить COVID-19 при помощи косы
13:20
Воровал сладости: полиция задержала возможных убийц полковника СБУ Видео
13:20
Чего ждать от нового главы НБУ Кирилла Шевченко
13:00
Травы против депрессии: топ-5
12:59
Канье Уэст зарегистрировался на выборы президента США вопреки официальному заявлению
12:49
Рада назначила новую главу Антимонопольного комитета
12:28
Во Львовской области отправят под суд врачей, из-за халатности которых умер парень Видео
12:23
В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит Видео
12:22
Кто больше всего зарабатывает в Instagram - новый рейтинг звезд
12:00
Выделения после родов: норма и отклонения
11:28
Вакцинация от COVID-19: лауреаты Нобелевской премии призвали добровольцев заражаться коронавирусом
11:25
Рада решила судьбу Шевченко: назван новый глава Нацбанка Видео
11:18
Умерла Галин Горг - причины смерти и фильмография звезды фантастических сериалов Фото
11:16
Карантин в Укрзализныце: поезда на Киев и обратно заполняются на 100% Видео
10:42
"Гибридный ход": Россия в ОБСЕ устроила демарш против Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять