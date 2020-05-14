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Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся после 8 лет отношений

14 мая 2020, 10:17

Сестра Алой ведьмы из Marvel бросила брата экс-президента Франции Оливье Саркози.

Мэри-Кейт Олсен и Николя Саркози
Мэри-Кейт Олсен и Оливье  Саркози / tatler.ru

Голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен и французский банкир Оливье Саркози разводятся после пяти лет брака и 8 лет отношений, пишет TMZ.

По информации источников, Мэри стала инициатором расставания и подала в суд еще в апреле 2020.

По слухам, Мэри-Кейт неспроста спешит с разводом: Николя Саркози без предупреждения расторг договор аренды их квартиры и вынуждает супругу покинуть жилье до 18 мая.

Сестра Олсен пытается через суд запретить ему распоряжаться жилплощадью и нарушать условия их брачного договора.

Но все юридические процессы тормозятся карантином из-за коронавирусной пандемии.

новости шоу бизнеса Мэри-Кейт Олсен развод
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