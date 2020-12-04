Михаил Боярский предложил лишить армию РФ призывников

Михаил Боярский / кадр из ф Д'артаньян и три мушкетера

В Республике Корея после оглушительного триумфа k-pop группы BTS музыкантам мужского пола разрешили отсрочку от службы в армии до 30 лет.

В России заинтересовались таким шагом, и знаменитый актер Михаил Боярский объявил, что призыв деятелей культуры в России нужно вовсе отменить. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Практика развитой Кореи так ему понравилась, что Боярский сразу трансформировал ее для своей страны.

"Специалисты должны начинать работать, чем раньше, тем лучше", - подчеркнул он. По словам Боярского, не нужно мешать "ни балетным, ни драматическим артистам".

Напомним, что корейская группа BTS занимает лидирующие места по прослушиванию во многих странах. Например, в украинском Sportify BTS стала самой прослушиваемой группой 2020 года.

Как известно, в Республике Корея призывной возраст от 18 до 28 лет. Подобное решение частино связано с тем, что участники BTS как раз входят в этот возраст. По корейскому закону, решение о призыве будет приниматься в индивидуальном порядке к каждому мужчине.