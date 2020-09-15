Михаил Боярский свалился без чувств в общественном месте

Михаил Боярский / кадр из Д’Артаньян и три мушкетёра

Народный артист СССР актер Михаил Боярский упал в обморок прямо в кабинете городской поликлинике №39, куда он пришел, чтобы привиться против гриппа.

70-летний Михаил Боярский без сознания свалился в кабинете врача, пишет KP.ru.

"Михаил Сергеевич бодро зашел в кабинет и поздоровался с врачом. А через 5 минут оттуда раздался крик: "Боярскому плохо, врача!"", - пишет издание.

Как оказалось, после того, как в кабинет тут же забежала главный врач поликлиники, Боярского не травмировали - у него поднялось давление из-за осмотра.

"Все в порядке уже, не переживайте", - сообщила журналистам врач Ольга Иванова.

Дело в том, что перед тем как сделать вакцину Боярскому, его должны были осмотреть. Терапевт надавил на лимфоузлы, и у артиста, по предварительным данным, резко поднялось давление.

"Боярский завалился на врача, свалившись со стула, и ударился головой об стену. К счастью, самому известному Д'Артаньяну России быстро оказали первую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает", - пишет КП.ру.

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