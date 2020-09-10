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Михаил Ефремов лишился статуса предпринимателя

10 сентября 2020, 11:37

Михаил Ефремов еще с начала суда объявил, что он не актер, а индивидуальный предприниматель, но за лето ситуация сильно поменялась.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Гражданин Поэт/Youtube

Михаила Ефремова исключили из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

За время карантина и суда над Ефремовым, по результатам аудита, ведомства лишили актера статуса индивидуального предпринимателя, пишет телеграм-канал Mash,

"Доходы упали, артиста исключили из реестра МСП — бизнесменов туда включают при доходе до 120 миллионов в год, обитатели реестра даже имеют право на господдержку", - говорится в сообшении.Читайте также"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии

Ефремов звал себя "индивидуальным предпринимателем" потому что кинокомпании и театры заключают с ним договоры отдельно и на каждый конкретный спектакль.

Его театр, "Современник" сотрудничал по условиям 11 контрактов через госзакупки на 32,3 миллиона рублей.

При этом, от 100 до 200 тысяч Ефремов получал за выход на сцену и по 10 тысяч за репетицию.

Все это постепенно начало исчезать из-за карантина из-за коронавируса. Был сорван театральный сезон, и несколько месяцев Михаил сидел без работы. Ну, а судебный процесс не добавил денег в семью.

Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
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