Появился первый гражданский иск в адрес Ефремова за смертельное ДТП

Старший сын погибшего от ДТП с Ефремовым Сергея Захарова потребовал от Ефремова прекратить цирк на суде.
Старший сын Сергея Захарова Виталий предоставил в суд гражданский иск против Михаила Ефремова, в котором потребовал моральную компенсацию, и отметил непозволительное поведение в суде. Об этом пишет телегам-канал Baza.
"Старший сын погибшего Сергея Захарова требует 6,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В распоряжении издания оказался текст гражданского иска о возмещении материального ущерба.
Иск, по словам Захарова, он подал в том числе из-за самого суда.
Издание пишет, что Виталий отметил в нем непозволительное поведение Эльмана Пашаева, который "превратил суд в фарс".
В иске Виталий требует признать себя гражданским истцом, Ефремова гражданским ответчиком и оценивать свой моральный ущерб в 6,5 млн рублей.
Это первый подобный иск в деле Ефремова. Остальные пострадавшие - семья Захарова - только готовят подобные документы.
Очередное заседание суда по делу Ефремова назначено на 11 августа.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова, из-за чего тот получил тяжелые травмы от которых умер в больнице.
Михаила Ефремова взяли под домашний арест. В суде признали 4 пострадавших - детей и жену Захарова.