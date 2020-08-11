Появился первый гражданский иск в адрес Ефремова за смертельное ДТП

Михаил Ефремов / GrazhdaninPoet

Старший сын Сергея Захарова Виталий предоставил в суд гражданский иск против Михаила Ефремова, в котором потребовал моральную компенсацию, и отметил непозволительное поведение в суде. Об этом пишет телегам-канал Baza.

"Старший сын погибшего Сергея Захарова требует 6,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В распоряжении издания оказался текст гражданского иска о возмещении материального ущерба.

Иск, по словам Захарова, он подал в том числе из-за самого суда.

/ Baza

Издание пишет, что Виталий отметил в нем непозволительное поведение Эльмана Пашаева, который "превратил суд в фарс".

В иске Виталий требует признать себя гражданским истцом, Ефремова гражданским ответчиком и оценивать свой моральный ущерб в 6,5 млн рублей.

Это первый подобный иск в деле Ефремова. Остальные пострадавшие - семья Захарова - только готовят подобные документы.

Очередное заседание суда по делу Ефремова назначено на 11 августа.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова, из-за чего тот получил тяжелые травмы от которых умер в больнице.

Михаила Ефремова взяли под домашний арест. В суде признали 4 пострадавших - детей и жену Захарова.