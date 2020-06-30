"Мы развиваем эту плесень": Ефремова раскритиковали во МХАТе

Михаил Ефремов / КиноПоиск

Российский деятель культуры, художественный руководитель театра МХАТ Эдуард Бояков уверен, что россияне сами создали такие идолы, как Михаил Ефремов, но сам тип такой творческой личности ему не по душе.

Михаила Ефремова и смертельное ДТП, которое он устроил, раскритиковали во МХАТе, пишет КП.ру.

Эдуарт Бояков заявил, что Михаил Ефремов уже давно шел к этой трагедии, и развивал в себе безнаказанность, а россияне этому способствовали.

"Мы ее формировали. Отношение к этим так называемым "звездам" в медийном поле – это наша ответственность, не только звезды виноваты. Мы этих миллионеров-блогеров своими лайками, своими перепостами и создаем. Мы множим эту ситуацию. Читайте такжеВ деле против Михаила Ефремова объявился четвертый потерпевшийМы развиваем эту плесень, эту ризому, это горизонтально развивающуюся медийную нить, в которой люди, которые не обладают духовным авторитетом, интеллектуальными данными, а просто обладают какими-то качествами – вот здесь постебаться, вот здесь подмигнуть, вот здесь стишки прочитать, уколоть кого-нибудь", - говорит он.

Руководитель театра призвал бороться со звездами такого типа, и сменить "интеллектуальную" повестку.

"И мы этих людей возносим на вершину, на постамент. Мы их позиционируем как главных личностей, которые создают нашу интеллектуальную повестку. Давайте этому противостоять. Давайте перестанем этих звезд называть звездами. Давайте их поставим на место", - сказал Бояков.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельное ДТП, в котором от травм умер Сергей Захаров, в которого врезался Ефремов.

С 9 июня Михаил Ефремов находится под домашним арестом, кроме дела о ДТП, он еще проходит по делу о распространении наркотиков, так как во время аварии у него в анализах нашли не только алкоголь, но и наркотики.