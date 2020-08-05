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Михаил Ефремов не писал текст извинений перед родственниками Захарова

5 августа 2020, 21:05

Раскрылись подробности "извинений" Михаила Ефремова за свое смертельное ДТП перед родственниками Сергея Захарова.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / Lifeshot

Всплыли неприглядные подробности об извинениях Михаила Ефремова.

Текст видеообращения с извинениями Михаила Ефремова оказался написан его адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Во время общения с журналистами адвокат Ефремова Эльман Пашаев признался, что сам был автором текста.

"Это готовил я с целью принести извинения потерпевшей стороне, не более того. Он [Ефремов] этим не признавал и не отрицал свою вину", — сказал Пашаев.

Видеообращение было опубликовано 13 июня. В нем Михаил Читайте такжеВ деле Ефремова обнаружили вопиющую фальсификациюЕфремов, который спровоцировал смертельное ДТП, предложил семье погибшего Сергея Захарова свою помощь, если они ее примут, если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Он сказал, что ему нет прощения от тех, кто ему верил.

Напомним, что 5 августа Михаил Ефремов в суде снова не признал свою вину. До этого он перестал ее признавать еще в июле, хотя еще 9 июня сделал это под подпись.

Как известно, Михаила Ефремова судят за смертельное ДТП 8 июня, после которого погиб водитель Сергей Захаров. Михаила Ефремова посадили под домашний арест до 9 августа, в потом продлили его до января 2021 года.

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