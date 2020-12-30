Мисс Украина сломала корону после конкурса

Александра Кучеренко / Instagram

Александра Кучеренко - модель и телеведущая, в 2016 году принимала участие в конкурсе Мисс Украина, где завоевала победу. Но мало кто знал о необычном ЧП, которое с ней случилось после этого.

В последнем выпуске десятого, юбилейного сезона программы "Кто сверху?" Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко призналась, что сломала главную корону конкурса.

Рассказала о своем происшествии Александра в ответ на шутку ведущего проекта Сергея Притулы.

"Однажды я действительно ее сломала, когда надевала на одну из съемок, – признается девушка.Читайте такжеАлександра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова – Это было впервые за все годы конкурса Мисс Украина, когда ее отнесли в ремонт. В какой-то момент съемки корона упала, и от нее отломился кусок".

Но Александру никто не ругал, потому что в Украине есть специальная "фишка" конкурса красоты - корону не меняли десятки лет.

"Но это легко объяснить, ведь она уже не совсем новая. С 1991 года ее надевают на каждую победительницу конкурса Мисс Украина", - объяснила Александра.

Александра Кучеренко / Новый канал

Все в студии, особенно Притула, очень удивились, что корона – одна единственная, и ее передают по очереди каждой Мисс Украина. Но Александра призналась, что у нее есть кольцо в форме короны, поэтому ей этого достаточно.

Напомним, шоу "Кто сверху?" 2020 закончилось, и ушло на каникулы, последний выпуск и весь сезон модно смотреть на сайте Телепортал и ютубе Нового канала.