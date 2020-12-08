Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы

В Украине в условиях карантина прошел безопасный конкурс Мисс Украина Вселенная 2020, и эксперты назвали имя победительницы.
Елизавета Ястремская стала Мисс Украина Вселенная 2020. Такое решение приняла комиссия в Украине в финале.
Организаторы конкурса красоты приняли меры из-за карантина из-за коронавируса в Украине, и отказались от торжественной церемонии определения победительницы и ее награждения.
"Проведя консультации с нашими партнерами из Miss Universe (США), мы приняли единственно верное решение в этом году - отказаться от проведения конкурса в масштабном формате, привычном для Мисс Украина Вселенная.
Титул Мисс Украина Вселенная 2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан I Вице-Мисс Украина Вселенная 2019, киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2020", - заявили организаторы конкурса.
Более того, конкурс Мисс Вселенная 2020 из-за коронавируса перенесен на первую половину 2021 года, так что Ястремская будет иметь возможность дополнительно подготовиться.
"В столь непростой период времени мы уверены в том, что с помощью коллектива профессионалов нашего Оргкомитета, Елизавета сумеет максимально подготовиться к непростой задачи достойно представить Украину на крупнейшем мировом конкурсе Мисс Вселенная 2020", - объяснили в Комитете.
Как известно, Мисс Украина Вселенная 2019 - Анастасия Суббота, которая передала Ястремской свою корону.
"Это был как и хороший и так же тяжелый год в связи с пандемией! С любовью, Ваша Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота", - написала она в соцсетях, и показала, что передала корону своей преемнице.
В связи с пандемией коронавируса в мире, проведения финала конкурса Мисс Вселенная 2020 перенесен на первую половину 2021 года.