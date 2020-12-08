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Мисс Украина Вселенная 2020 - назвали имя победительницы

8 декабря 2020, 11:04

В Украине в условиях карантина прошел безопасный конкурс Мисс Украина Вселенная 2020, и эксперты назвали имя победительницы.

Мисс Украина 2020
Мисс Украина 2020 / Instagram

Елизавета Ястремская стала Мисс Украина Вселенная 2020. Такое решение приняла комиссия в Украине в финале.

Организаторы конкурса красоты приняли меры из-за карантина из-за коронавируса в Украине, и отказались от торжественной церемонии определения победительницы и ее награждения.

"Проведя консультации с нашими партнерами из Miss Universe (США), мы приняли единственно верное решение в этом году - отказаться от проведения конкурса в масштабном формате, привычном для Мисс Украина Вселенная.

Титул Мисс Украина Вселенная 2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан I Вице-Мисс Украина Вселенная 2019, киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2020", - заявили организаторы конкурса.

Елизавета Ястремская - Мисс Украина 2020
Елизавета Ястремская - Мисс Украина 2020 / Instagram

Более того, конкурс Мисс Вселенная 2020 из-за коронавируса перенесен на первую половину 2021 года, так что Ястремская будет иметь возможность дополнительно подготовиться.

"В столь непростой период времени мы уверены в том, что с помощью коллектива профессионалов нашего Оргкомитета, Елизавета сумеет максимально подготовиться к непростой задачи достойно представить Украину на крупнейшем мировом конкурсе Мисс Вселенная 2020", - объяснили в Комитете.

Как известно, Мисс Украина Вселенная 2019 - Анастасия Суббота, которая передала Ястремской свою корону.

"Это был как и хороший и так же тяжелый год в связи с пандемией! С любовью, Ваша Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота", - написала она в соцсетях, и показала, что передала корону своей преемнице.

В связи с пандемией коронавируса в мире, проведения финала конкурса Мисс Вселенная 2020 перенесен на первую половину 2021 года.

новости шоу бизнеса Мисс Украина 2020 Елизавета Ястремская
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