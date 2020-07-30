"Смесь крысы, демона, гоблина ": модель Chanel приковала к себе внимание

Молли Бэйр / Instagram

Молли Бэйр из Пенсильвании стала одной из так называемых нестандартных моделей Chanel. Девушка и сама в многочисленных интервью отмечала, что никогда и не мечтала попасть на страницы глянцевых журналов. Она не стесняется публиковать странные фото в соцсетях и вести активную социальную жизнь.

"Я никогда не думала, что девушка, которая провела большую часть детства с монобровью, в очках и в рубашке с Йодой, появится в Vogue Italia".

Оне не отрицает, что странная, и была странным ребенком. Она считает свой имидж "смесью инопланетянина, крысы, демона, гоблина и гремлина", как назвала она его CNN.

Молли Бэйр / Instagram

Молли Бэйр / Instagram

Молли Бэйр / Instagram

Молли Бэйр / Instagram

Модель сама призналась, что ее нашли на блошином рынке в Нью-Йорке, случайно стыкнувшись во время покупок, и уже через неделю она первый раз прошла по подиуму.