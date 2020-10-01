"Мы всегда будем тебя любить": Крисси Тейген потеряла ребенка и показала жуткие фото

Крисси Тейген / Reuters

Крисси Тейген и Джон Ледженд раскрыли третью беременность девушки в августе 2020, но она весь период проходила слишком тяжело. Последние недели Крисси Тейген даже не вставала с постели из-за сильного кровотечения.

Несмотря на то, что обычно пара не давала имена детям до рождения, в этот раз Крисси и Джон назвали мальчика Джек, пишет девушка в своем Instagram, и показывает фото.

На снимках Крисси показала себя на операционном столе, с погибшим ребенком, и со своим мужем Джоном Ледженжом.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Instagram

"В этот самый мрачный из дней мы будем горевать, мы будем плакать. Но мы будем крепче обниматься и любить друг друга и пережить это", - пишет Крисси.

Крисси призналась, что они потрясены такой глубокой болью, которую никогда раньше не испытывали.

После того, как Крисси доставили в больницу с кровотечением, никакие старания врачей не помогли сохранить жизнь ребенку.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Instagram

"Мы так и не смогли остановить кровотечение и дать нашему ребенку необходимую жидкость, несмотря на пакеты с переливанием крови. Этого просто было недостаточно", - объяснила она.

Тейген сказала пару трогательных слов и своему горячо любимому ребенку.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Instagram

"Джек, я так жалею, что в первые несколько моментов своей жизни ты встретился с таким количеством осложнений, мы не смогли дать тебе дом. Мы всегда будем тебя любить", - пишет она.

В комментариях певице сочувствуют и часто пишут о том, что значит подобные случаи в религии тех или иных людей, пытаясь хоть как-то приободрить пару, пережившую трагедию.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Instagram