На концерте Земфиры умер мужчина

Земфира / Instagram

Рок-концерт российской певицы Земфиры не прошел без жертв - во время выступления певицы ее слушателя хватил сердечный удар.

Мужчина скончался после концерта Земфиры в Санкт-Петербурге пишет издание 5 канал.

По информации издания, мужчине стало плохо прямо во время концерта Земфиры в Санкт-Петербурге. Дежурные врачи приняли его из рук поклонников без сознания.

Мужчина умер во время попыток предоставить ему медицинскую помощь.

На концерте Земфиры в "Севкабеле" в Санкт-Петербурге умер один из работников сцены, пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

Издание сообщает, что плохо стало пожилому мужчине.

Организаторы рассказали, что это случилось в самом начале, на второй песне — Земфира в тот момент исполняла "Жить в твоей голове".

Врачи не смогли его реанимиромать.

Со стороны Земфиры пока что не было официальных заявлений об этом инциденте.