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"Панин вошел в чат": Дорофеева показала "Рай для футфетешистов"

16 мая 2020, 01:38

Бывшая солистка Время и Стекло Надя Дорофеева показала фото ножек с розовым педикюром, чем вызвала бурную реакцию своих пошлых фанатов.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

Певица Надя Дорофеева, которая перед карантином начала сольную карьеру, написала большой пост о медитации, и решила сдобрить его в Instagram фото ножек, чем вызвала бурную реакцию.

Надя Дорофеева показала голые ножки в своем Instagram, и на них сразу среагировали все любители фетиша.

"Привычка № 2⠀Медитация. Мы все живем в век тревожности. И чувство душевного равновесия меня посещает слишком редко. А успокоительные пить как бы можно, но сколько можно)) Так у меня появилась медитация. Все кто практикует - знают как сильно это меняет вашу жизнь. Все началось с тренировки с hello_sashasasha. Это была медитация в движении. Помню, как поняла, что совсем не дышу. Все время в зажиме. Трудно было глубоко вдохнуть и только под конец занятия я почувствовала полное расслабление. Классное чувство. Потом во время карантина я скачала програмку "Insight timer" и понеслось.Теперь каждую ночь я засыпаю с медитацией. Засыпаю достаточно быстро. Мозг и тело расслабляются. Периодически делаю утренние медитации для начинающих. Дышу. Длится она всего 10-15 минут, но действует круто, уравновешивает и вдохновляет! Это прям мой топ. Будьте в гармонии. А я продолжу делиться своими топ привычками в следующих постах", - призналась Надя.

На фото она просто показала свои стройные ножки с розовым педикюром в постели, и кто ж знал, что это фото вызовет бурную реакцию у поклонников. Кто-то благодарил за идею с медитацией, кто-то восхищался Надей, а кто-то начал шутить про фут-фетишистов.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Instagram

"От всего сообществе футфетишистов приношу восторг и благодарность", "Панин вошел в чат", "Рай для футфетешистов",  "Такие милые ножки", "Ты Невероятная. Я в ожидании следующих постов. Спасибо за твою любовь", "Оуу...який підікюрчик))))", "Особая каста, любителей ног, сейчас ликуют", "а точнее дрочат", "Пальчики ниче такие",  - пишут в комментариях.

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