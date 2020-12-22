Настя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире

Настя Ивлеева / пресс-служба

Пробовать все новое и испытывать на себе чужие традиции - святая обязанность ведущих шоу "Орел и решка". А когда Настя Ивлеева едет на винный завод - получается взрывной эксклюзив. Так и вышло в новом выпуске шоу "Орел и Решка Девушки", который показывает Новый канал. На Кипре Настя Ивлеева не только попробовала популярнейшее вино в мире, а и узнала его тайный рецепт.

Как известно, Кипр - одна из первых стран мира, где начали делать вино. Было это более чем три тысячи лет назад, и некоторые рецепты до сих пор сохранились.

"Чтобы попробовать одно из древнейших вин мира, я приехала в городок Омагас, - рассказывает ведущая. - Именно здесь делают самое старое и самое известное вино Кипра - камандария. С ним связаны две легенды. Первая: Султан Селим II захватил Кипр ради этого вина. Вторая: король Ричард Львиное Сердце пил его на своей свадьбе, а потом назвал "вином королей" или "королем среди вин".

Орел и решка - винодельня Кипра / Новый канал

Экскурсия на винодельню "Геролемо", где делают вино того же сорта, стоит всего четыре евро. Там и можно попробовать легендарный напиток.

"Это десертное вино, - рассказывает совладелец винодельческие Харис Афинодора. - Оно сделано из двух сортов местного винограда: на 90% из белого сорта Ксинистери и на 10% из черного сорта Мавр. Чтобы этот сладкий вкус получился натуральным, после сбора виноград лежит где-то две недели под солнцем. Он наполовину высушивается до состояния полу изюма, и тогда при производстве вина сладкий вкус усиливается".

После экскурсии Настя Ивлеева таки попробовала древнейшее и самое популярное вино Кипра.

Орел и решка виноградини Кипра / Новый канал

"Вино очень вкусное - реально сладкое, но не навязчивое, - описывает впечатления ведущая. - Делаешь маленькие глоточки, и тогда оно легко раскрывается. Если говорить о послевкусие, то узнаю даже облепиховые нотки, изюминку, карамель. Кстати, оно имеет цвет топленой карамели".

Полный выпуск Орла & Решка. Девушки с Кипра можно посмотреть на сайте или на YouTube Нового канала. А свежие путешествия ведущих смотрите в субботу в 10:00 на Новом канале.