УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Настя Ивлеева рассказала, как бюджетно отдохнуть на Майорке

13 января 2021, 16:10

Российская блогерша Настя Ивлеева, которая снялась в недавно вышедшем сезоне Орла и решки, показала, что делать, чтобы отдохнуть на Майорке с крошечным бюджетом.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / пресс-служба

Майорка - остров в Средиземном море, куда каждый мечтает попасть хотя бы раз в жизни. Ведущие Тревел шоу Орел&Решка Девушки, которое показывает Новый канал, Юлия Коваль и Настя Ивлеева отправились туда в новом выпуске. В этот раз Юлия Коваль получила возможность отдыхать, как богачка, а Ивлеева за 100 долларов в кармане отдыхала как могла. Заодно Настя Ивлеева дала пару советов, как тут можно отдохнуть со скромным бюджетом

Начала Настя свое путешествие с главного города острова - Пальмы.

"Известно, что ему более 2100 лет, - рассказывает ведущая. - Назвали этот город римляне в честь растения пальмы, которая считалась деревом победителей. За свою многовековую историю Пальма было и торговым центром Средиземноморья, и пиратской столицей, а сейчас город - огромный туристический центр Европы".Читайте такжеНастя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире

Первым местом, которое рассмотрела Настя, был Пальмський собор.

"Его строили почти 400 лет, поэтому там намешано очень много разных стилей, - говорит она. - Этот собор считается одним из крупнейших в Европе. Его длина - 120 метров, ширина - 40 метров, а площадь - футбольное поле с трибунами. Одновременно собор может вместить около 18 000 человек".

Выглядит он очень величественно, масштабно и красиво. Вдохновляет, но больше всего задела Настю курьезная достопримечательность города - необычное почтовое отделение.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Новый канал

"Есть в Пальме почтовое отделение, славится человеком, которого посадили за решетку на 384 000 919 лет, - рассказывает Ивлеева. - Вы спросите, почему? А смысл в том, что он работал здесь почтальоном. В один момент человек понял, что у него слишком большая загруженность, и пора бы ему уже немного расслабиться. Поэтому половину писем он не доставлял, а выбрасывал. А в этой стране, кстати, очень строгий закон, связанный с письмами".

Всего только за одно недоставленное письмо грозит до девяти лет лишения свободы. Поэтому можно теперь посчитать, сколько весточек не донес почтальон, учитывая его заоблачный срок.

Третья достопримечательность Пальмы, которую стоит посетить - замок Бельвер.

"Этому замку уже 700 лет. Он считается старейшей средневековой крепостью в Европе, сохранилась до наших дней в прекрасном состоянии, - рассказывает Настя. - Из замка открывается невероятный вид на все 360 градусов. Видим всю красоту, и это просто нереально".

Полный выпуск Орла & Решка с Пальмы смотрите на сайте и на YouTube Нового канала.

Все новые выпуски шоу орел и решка выходят каждую субботу на Новом канале.

Орел и Решка Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Настя Ивлеева рассказала, как бюджетно отдохнуть на Майорке». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Телеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессииТелеведущая Нового канала разделась в атмосферной фотосессии "Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике"Playboy отдыхает": Рудова не вместила прелести в крошечном купальнике Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезонеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне Голая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фотоГолая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фото Даша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной грудиДаша Астафьева бесстыже показала возбужденные соски на оголенной груди
Следующий материал

Последние новости

16:57
В США на кону судьба Трампа: в Конгрессе рассматривают импичмент
16:54
В Украину ворвется новый опасный циклон: готовимся к снежной буре Видео
16:49
Від пацанки до панянки 5 сезон - участниц показали в новом трейлере Видео
16:46
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
16:40
Отказ от реформы рынка газа чреват проблемами с поставками потребителям - эксперт
Реклама
16:38
Названа окончательная цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев Видео
16:38
От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания - СМИ Видео
16:22
Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады Видео
16:10
Настя Ивлеева рассказала, как бюджетно отдохнуть на Майорке
16:01
Как отучить кота гадить: простые лайфхаки Видео
15:54
В Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление Видео
15:50
Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
15:43
Цены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский Видео
15:39
Болит язык: причины и болезни Видео
15:30
Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода Видео
15:28
Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль Видео
15:26
Соратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии Facebook Фото
15:25
Советник Зеленского объяснил, как МВФ уговорят согласиться на понижение тарифов Видео
15:24
Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции Видео
15:07
У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят Видео
Реклама
15:03
Замершая беременность: симптомы, причины и лечение Видео
14:53
Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона
14:46
Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания Видео
14:41
Зеленый кофе: преимущества для здоровья и похудения Видео
14:23
Бизнесу приготовиться: в Украине начнут жестко штрафовать за посетителей без масок Видео
14:19
Белая горячка: причины и лечение Видео
14:11
Тарифные бунты: в областном центре перекрыли дорогу на Киев Видео
14:05
Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД Видео
13:46
"Горячая штучка": Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье
13:37
Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу
13:14
Мэр объяснил, что будет с ЖКХ-тарифами в Киеве Видео
13:13
Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты Видео
13:12
Удар по порохоботам: Facebook жестко бахнул по аккаунтам сторонников Порошенко Видео
13:00
Назвали зарплаты актрис из Секса в большом городе
12:59
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
12:20
"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья
12:16
В Офисе президента обсуждают закупку газа у России - СМИ Видео
12:06
В России перевернулся автобус из "ДНР", есть жертвы: названы возможные причины
11:32
Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу Видео
11:27
Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки
Реклама
11:07
Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым Видео
11:05
Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac Видео
10:45
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
10:35
Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия Видео
10:24
Навальный возвращается в Россию: известна дата Видео
10:18
В России нашли заложенный украинский газ на многие миллиарды Видео
10:12
Почему встреча Зеленского и Санду – очередное катание на лыжах в Буковеле мнение
09:59
Локдаун в Украине продлят или нет: Степанов расставил все точки над "і" Видео
09:50
Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями за помощь Северному потоку-2 Видео
09:26
Метель, гололедица и до 15 см снега: украинцев предупредили о погодных неприятностях Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять