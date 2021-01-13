Настя Ивлеева рассказала, как бюджетно отдохнуть на Майорке

Настя Ивлеева / пресс-служба

Майорка - остров в Средиземном море, куда каждый мечтает попасть хотя бы раз в жизни. Ведущие Тревел шоу Орел&Решка Девушки, которое показывает Новый канал, Юлия Коваль и Настя Ивлеева отправились туда в новом выпуске. В этот раз Юлия Коваль получила возможность отдыхать, как богачка, а Ивлеева за 100 долларов в кармане отдыхала как могла. Заодно Настя Ивлеева дала пару советов, как тут можно отдохнуть со скромным бюджетом

Начала Настя свое путешествие с главного города острова - Пальмы.

"Известно, что ему более 2100 лет, - рассказывает ведущая. - Назвали этот город римляне в честь растения пальмы, которая считалась деревом победителей. За свою многовековую историю Пальма было и торговым центром Средиземноморья, и пиратской столицей, а сейчас город - огромный туристический центр Европы".Читайте такжеНастя Ивлеева похвасталась дегустацией древнейшего вина в мире

Первым местом, которое рассмотрела Настя, был Пальмський собор.

"Его строили почти 400 лет, поэтому там намешано очень много разных стилей, - говорит она. - Этот собор считается одним из крупнейших в Европе. Его длина - 120 метров, ширина - 40 метров, а площадь - футбольное поле с трибунами. Одновременно собор может вместить около 18 000 человек".

Выглядит он очень величественно, масштабно и красиво. Вдохновляет, но больше всего задела Настю курьезная достопримечательность города - необычное почтовое отделение.

Настя Ивлеева / Новый канал

"Есть в Пальме почтовое отделение, славится человеком, которого посадили за решетку на 384 000 919 лет, - рассказывает Ивлеева. - Вы спросите, почему? А смысл в том, что он работал здесь почтальоном. В один момент человек понял, что у него слишком большая загруженность, и пора бы ему уже немного расслабиться. Поэтому половину писем он не доставлял, а выбрасывал. А в этой стране, кстати, очень строгий закон, связанный с письмами".

Всего только за одно недоставленное письмо грозит до девяти лет лишения свободы. Поэтому можно теперь посчитать, сколько весточек не донес почтальон, учитывая его заоблачный срок.

Третья достопримечательность Пальмы, которую стоит посетить - замок Бельвер.

"Этому замку уже 700 лет. Он считается старейшей средневековой крепостью в Европе, сохранилась до наших дней в прекрасном состоянии, - рассказывает Настя. - Из замка открывается невероятный вид на все 360 градусов. Видим всю красоту, и это просто нереально".

Полный выпуск Орла & Решка с Пальмы смотрите на сайте и на YouTube Нового канала.

Все новые выпуски шоу орел и решка выходят каждую субботу на Новом канале.