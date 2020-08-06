Настя Ивлеева рассказала, как исцелилась от смертельного недуга

Настя Ивлеева / Instagram

Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей перенесли коронавирус в легкой форме, и излечились от смертельного недуга за 2 недели самоизоляции и лечения.

Настя Ивлеева порадовала поклонников о своем выздоровлении на фоне того, что она согласилась вернуться на шоу Орел и решка.

"Мы вчера сдавали тест на коронавирус, потому что уж все таблеточки пропили, две недели на карантине посидели, все что нам предписывали врачи - мы сделали.", - рассказала она.

Теперь пара должна сдать контрольный тест на следующий день, и в случает отрицательного коронавируса, приступать к съемкам.

"Результаты пришли отрицательные. Завтра мы сдаем еще один тест, если он показывает тоже отрицательные результаты, то карантин у меня будет закончен, я сяду в свою новую машину и поеду снимать вам море контента. Очень здорово, что болезнь отступила, как по плану", - говорит Ивлеева.

Напомним, что она устроила челлендж в Инстаграм - если пост с новым сезоном Орла и Решки наберет более 500 000 тысяч комментариев с хэштегами, что ее нужно вернуть, то Ивлеева снова станет ведущей шоу в новом сезон.

690 тысяч комментариев набралось очень быстро, и девушка сдалась.