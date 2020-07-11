"Огонь!": Экс-пацанка кардинально изменила внешность

Настя Покрищук / Instagram

Героиня четвертого сезона реалити Нового канала Настя Покрищук показала, как изменилась ее внешность за последние несколько лет

Несмотря на то, что Анастасия не пробыла на проекте и недели, благодаря своей внешности она запомнилась многим. На Від пацанки до панянки девушка пришла уже с увеличенными губами и скулами, а после реалити продолжила эксперименты со своей внешностью. Она рассказала об изменениях в своей внешности.

"Раньше у меня были комплексы. Но я избавилась от них. Поняла, что они мешают мне полноценно жить. И полюбила себя", – призналась Настя.

Сейчас пацанка выглядит кардинально по-другому, чем в юности. Анастасия изменилась до неузнаваемости – еще больше накачала губы и скулы, а темный цвет волос сменила на розовый.

"Сегодня я слишком красива. По-своему, конечно", – подписала девушка одно из своих свежих фото в Instagram.

Настя Покрищук / Instagram

Такие изменения участницы Від пацанки до панянки, проекта, который показывает Новый канал, – нравятся не всем. Некоторые называют перевоплощения Насти ужасными. Другие же, наоборот, отмечают, что сейчас она выглядит гораздо лучше.Читайте также"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу

Настя Покрищук / Instagram

Настя Покрищук / Instagram

"Мадам, Ваш врач фанат "Пилы "? Или мозгов настолько много, что произошло смещение вниз?"

"Если честно, без обид, то на первом фото похожа на транса. Сейчас намного круче, огонь!"

Девушка же не скрывает, что продолжит экспериментировать с внешностью. И следующее ее желание – увеличить грудь.