"Никакого просвета нет": Борис Моисеев в тяжелом состоянии после тяжелой болезни

Российский певец Борис Моисеев в тяжелой финансовой ситуации до сих пор не справился с проблеми после инсульта.
Борис Моисеев после инсульта продолжает лечение для восстановления, но прогнозы остаются неблагоприятными.
О здоровье Бориса Моисеева рассказала известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова в интервью Sobesednik.ru
"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, – говорит Тамара. – Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет".
По словам адвоката, Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватает на самое необходимое. По ее словам, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений нет.Читайте такжеМихаил Боярский свалился без чувств в общественном месте
"Все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет", - говорит она.
Больше года Борис Моисеев совсем не появляется на публике. Все попытки журналистов связаться с артистом и узнать, как он живет, тщетны: его директор Сергей Горох пресекает любое общение с подопечным.
- Инсульт Борис Моисеев перенес 10 лет назад, но до сих пор не вылечил все последствия, более того, он еще и потратил все свои деньги на лечение.
- После инсульта Борис Моисеев почти не появляется на публике, с трудом ходит, держит связь через своего концертного директора.
- По слухам, пенсия у Бориса Моисеева 50 тысяч рублей, но ему постоянно помогает Сергей Горох.