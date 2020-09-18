"Никакого просвета нет": Борис Моисеев в тяжелом состоянии после тяжелой болезни

Борис Моисеев / Instagram

Борис Моисеев после инсульта продолжает лечение для восстановления, но прогнозы остаются неблагоприятными.

О здоровье Бориса Моисеева рассказала известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова в интервью Sobesednik.ru

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, – говорит Тамара. – Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет".

По словам адвоката, Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватает на самое необходимое. По ее словам, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений нет.Читайте такжеМихаил Боярский свалился без чувств в общественном месте

"Все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет", - говорит она.

Больше года Борис Моисеев совсем не появляется на публике. Все попытки журналистов связаться с артистом и узнать, как он живет, тщетны: его директор Сергей Горох пресекает любое общение с подопечным.