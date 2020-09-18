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"Никакого просвета нет": Борис Моисеев в тяжелом состоянии после тяжелой болезни

18 сентября 2020, 11:51

Российский певец Борис Моисеев в тяжелой финансовой ситуации до сих пор не справился с проблеми после инсульта.

Борис Моисеев
Борис Моисеев / Instagram

Борис Моисеев после инсульта продолжает лечение для восстановления, но прогнозы остаются неблагоприятными.

О здоровье Бориса Моисеева рассказала известный адвокат, телевизионный эксперт Тамара Пухова в интервью Sobesednik.ru

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, – говорит Тамара. – Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет".

По словам адвоката, Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватает на самое необходимое. По ее словам, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений нет.Читайте такжеМихаил Боярский свалился без чувств в общественном месте

"Все, что удалось накопить ранее, ушло на лечение. Помощи со стороны у Бориса нет", - говорит она.

Больше года Борис Моисеев совсем не появляется на публике. Все попытки журналистов связаться с артистом и узнать, как он живет, тщетны: его директор Сергей Горох пресекает любое общение с подопечным.

  • Инсульт Борис Моисеев перенес 10 лет назад, но до сих пор не вылечил все последствия, более того, он еще и потратил все свои деньги на лечение.
  • После инсульта Борис Моисеев почти не появляется на публике, с трудом ходит, держит связь через своего концертного директора.
  • По слухам, пенсия у Бориса Моисеева 50 тысяч рублей, но ему постоянно помогает Сергей Горох.
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