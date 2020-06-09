Знаменитая советская актриса попала в больницу

Нина Русланова / кадр из фильма Афоня

Российская актриса родом из Харьковской области Нина Русланова в России попала в больницу с проблеми с сердцем.

74-летнюю Нину Руславнову привезли в больницу из-за проблем с сердцем, пишет РЕН ТВ.

По информации издания, Нина Русланова несколько дней подряд отказывалась ехать в медучреждении, 8 июня врачи все же настояли на госпитализации.

Планируется, что Русланова пробудет там несколько дней.

Нина Русланова известна многомиллионной российской аудитории благодаря своим ролям в таких картинах, как Мой друг Иван Лапшин, Собачье сердце, Завтра была война и другие. Всего в ее фильмографии около сотни фильмов и сериалов. У нее 10 наград, среди которых Звание Народной артистки России (1995).

Нину Руславнову нашли в феврале 1946 года под Харьковом, и спустя 2 месяца сдали в детский дом. Она была замужем за Геннадием Рудаковым - предпринимателем и юристом. У нее есть дочь Ольга Геннадьевна и внук Константин (2009).