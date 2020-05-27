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Скандальная экс-бухгалтер Пугачевой попала в больницу с побоями

27 мая 2020, 15:56

Российская звездная бухгалтер Ольга Джавахадзе обратилась в больницу с увечьями.

Алла Пугачева
Бывшая бухгалтер Пугачевой попала в неприятности / gazetavv.com

В Подмосковье изувечили вывшую бухгалтера Аллы Пугачевой Ольгу Джавахадзе, которая когда-то нажилась на продаже билетов с концерта подруги.

Ольга Джавахадзе обратилась в больницу с побоями, пишет KP.ru со ссылкой на источник.

"У пациентки были диагностированы ссадины на лице и серьезный ушиб грудной клетки. Во время опроса врачом женщина сообщила, что данные травмы ей нанесла собственная дочь, информация об этом сразу же была передана в полицию", - сообщил источник.

У женщины была пара синяков на лице и сильно болели ребра. Медики оказали помощь пострадавшей женщине и расспросили её о том, что с ней произошло. Оказалось, что женщину сильно побили, и она не сразу об этом рассказала врачам.

Ходят слухи о том, что ее пьющая дочь Марта не соблюдает элементарных родительских обязанностей, и предметом ссоры стало замечание Ольги.

Свои дела Джавахадзе доверяли многие именитые артисты. Женщина осуществляла сделки и вела бухгалтерию целых звездных семей.

Практически все новости о приобретениях и тратах Аллы Пугачевой сопряжены с упоминанием имени Ольги Джавахадзе, пока они не разошлись в 2009 году. Кроме того, она помогала Пугачевой разводиться с Киркоровым.

Среди известных клиентов Ольги также упоминают имена хореографа Аллы Духовой, композитора Игоря Крутого и продюсера Иосифа Пригожина.

Ранее открылись подробности о бизнесе Ани Лорак в России, который она переоформляла из-за развода.

Алла Пугачева новости шоу бизнеса
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