"Убирайте детей от экранов": Полякова вызвала Андре Тана на дуэль

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова позвала в прямой эфир по Instagram самого модного дизайнера одежды и аксессуаров Андре Тана, которому пообещала устроить "головомойку" с сушкой и выспросить все его личные тайны.

Об этом Оля Полякова заявила в своем Instagram.

"Сегодня в 20:30 играем в Правду или действие с самым известным дизайнером страны - Андре Таном! Андре Тан, дружочек, я тебя вымочу и высушу по полной программе! И расспрошу на самые личные темы, конечно же! Так что, готовьтесь к бомбической схватке! Сегодня в эфире зажжем по полной, жду всех! Я так люблю наши вечерние эфиры, а вы?", - заинтриговала она.

А вот Андре Тан уверен, что это он пощекочет нервы Поляковой - он пообещал, что такую ее еще никто не видел, и предложил написать ему вопросы, которые он задаст певице вечером.

"Ой-ой-ой, что будет. Такими меня и Олю Полякову вы ещее точно никогда не видели. Убирайте детей от экранов и смотрите наш совместный прямой эфир 7 мая в 20:30. Это будет новый уровень игры Правда или действие". Ещё больше коварных вопросов, сумасшествия, безумных поступков и смеха. Что для меня подготовила Королева ночи? Узнаем вместе 7 мая в 20:30. А в комментариях пишите вопросы, ответы на которые вы хотите узнать от Оли. Пощекочем ей нервы?", - предложил дизайнер.

Что произойдет между знаменитой парочкой, и кому больше достанется в дуэли на Правда или действие - смотрите в трансляции Оли Поляковой в Instagram.

Новый выпуск Полякова-ТВ стоит ожидать 7 мая в четверг в 20:30.