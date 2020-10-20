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Оля Полякова запускает свое кулинарное шоу

20 октября 2020, 10:04

Украинская певица Оля Полякова запустила Свое новое шоу, которое показывает в Instagram в прямом эфире и потом на ютуб его можно смотреть онлайн.

Оля Полякова
Оля Полякова / Instagrzm

Оля Полякова продолжила свою карантинную традицию записывать видео для фанатов, и представила кулинарное шоу, которое Полякова назвала "Восадули Вагороде". Полякова намерена рассказывать о продуктах, и кое-что из них готовить каждый новый раз.

Первый сезон "ПоляВидения" имел ошеломляющий успех и достиг отметки в 100 миллионов просмотров. По многочисленным просьбам поклонников певица запустила второй сезон, где и придумалал свое кулинарное шоу

Главной изюминкой программы стало то, что все основные ингредиенты для блюд собственноручно выращены Поляковой на своём огороде или ферме. В первых двух выпусках певица, не только показала свои теплицы, в которых выращивает овощи, но и поделилась лайфхаками, как собрать большой урожай.

Оля Полякова
Оля Полякова / Пресс-служба

Рассказала секреты соления огурцов и приготовления огуречного и томатного гаспачо. А в новом, третьем выпуске зрители увидят ферму певицы и то, как Полякова доит коз и готовит моцареллу.

Все выпуски кулинарного шоу Оли Поляковой можно смотреть онлайн на ее ютуб канале.

Оля Полякова новости шоу бизнеса
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