От двух до семи лет тюрьмы - пацанка Настя Иванова совершила разбой

Настя Иванова / Пресс-служба

Настя Иванова во время съемок Від пацанки до панянки ждала, что после вылета, может попасть в тюрьму.

Суды над девушкой шли, пока она снималась в реалити Від пацанки до панянки, которое снимает Новый канал. Если в четвертом сезоне реалити Настя #Мивина Иваненко отличалась мирным характером, то в первом это был настоящий демон с ангельской внешностью. #Мивина была настолько агрессивной, что быстро вылетела из проекта, а в полиции она и вовсе стала завсегдатаем.

"Когда я была на первом сезоне, шли суды. Приходилось быть на связи со следствием. Мне светило от двух до семи лет тюрьмы: за проникновение на частную территорию, соверЧитайте также"Хотела порезать Роговенко": шокирующие подробности драк на Пацанкахшенное группой лиц с нанесением телесных повреждений. Чтобы вы понимали, пока я наносила телесные повреждения, ребята из моей компании вынесли системный блок от компьютера. На этом мы и попались. Слава Богу, меня пронесло. Парень, который взял всю вину за разбой на себя, повесился, и дело закрыли", - призналась она Главреду.

Настя Иваненко / Пресс-служба

Пребывание в первом сезоне реалити заставило девушку задуматься о своей жизни. Настя поумерила свой пыл, и получила иные результаты, нежели в первый раз.

"Я осталась отбитой, но уже не настолько. Перед четвертым сезоном меня не задерживала полиция. Были драки, я могла надавать по лицу, но в КПЗ не забирали. А сейчас уже и не за что задерживать. Я стала гораздо спокойнее", – признается пацанка.

Какой пришла девушка на проект, и как она менялась – смотрите видео, которые опубликовал Новый канал. Также, обзоры на все новые выпуски можно смотреть на Главреде.