На Еву Грин подали в суд для получения штрафа более 100 миллионов долларов

Ева Грин / Instagram

Французская актриса Ева Грин должна была играть главную роль в фильме Патриот о фантастическом будущем, но съемки отменились, потому что Ева Грин саботировала их, требуя себе особую команду ассистентов для съемок.

В итоге, фильм просто отменили, а с нее испросили 4 миллиона долларов затраченного бюджета, и еще 100 миллионов планируемого дохода от фильма, пишет издание Evening Standart.

Актриса говорит, что у нее было соглашение плати или играй, дающее ей право на оплату, даже если фильм не был запущен.

Кинокомпания настаивает, что Грин должна ей более 1 миллиона фунтов стерлингов. Он также хочет, чтобы актриса компенсировала "прибыль, которую принес бы фильм", которая может составить более 100 миллионов фунтов стерлингов.

Филмь готовили с 2019 года. В мае прошлого года было заключено соглашение о том, что актриса сыграет роль Кейт Джонс, капитана пограничного корпуса в футуристическом авторитарном государстве, с британским писателем Дэном Принглом, режиссером собственного оригинального сценария с бюджетом в 4 миллиона фунтов стерлингов.