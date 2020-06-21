Отсутствие винтов и ржавые тросы: опасность в веревочных парках

Александра Башкатова / Новый Канал

Чтобы почувствовать себя настоящим отважным путешественником и альпинистом, не обязательно ехать в горы. Можно просто посетить веревочный аттракцион. На этой неделе журналистка программы "Тайный агент" (Новый канал) Александра Башкатова устроилась инструктором в столичном веревочном парке, чтобы проверить в каком состоянии там трасса и снаряжение.

- Инструктаж мне проводили на трассе, - рассказывает агентка. - Я должна была пройти весь путь веревочного аттракциона - такое было условие зачисления на работу. Помогал мне преодолевать дистанцию ​​инструктор. У него я и расспросила, как проверяют на исправность все тросы и снаряжения.

Агентка узнала, что за пол дня работы аттракциона его ни разу не проверяли. А еще она обнаружила протертые и ржавые тросы.

- В одном месте от крепления улетел винт, - рассказывает Александра. - Я сказала об этом коллеге. А он взял и открутил его. Представляете, вместо того, чтобы закрутить - открутил вообще. Так крепления висело не в четырех винтах, а уже на троих.

К сожалению, такая небрежность работников веревочного парка может привести к травмированию посетителей. Будьте осторожны во время отдыха на таких аттракционах!

Включайте программу "Тайный агент" по понедельникам в 17:50 на Новом канале.